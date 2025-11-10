Cruz Roja atiende partos fuera de hospitales en Grecia y Naranjo

Durante la madrugada de este domingo, la Cruz Roja Costarricense atendió dos partos extrahospitalarios en la provincia de Alajuela, específicamente en los cantones de Grecia y Naranjo.



En el sector de Cataluña, en Grecia, los socorristas asistieron el nacimiento de un niño, quien llegó al mundo en condición estable. Tanto él como su madre fueron trasladados al Hospital de Grecia, donde permanecen bajo observación médica.



Sin embargo, en Candelaria de Naranjo, el desenlace fue diferente. En ese lugar, los cruzrojistas atendieron el parto de una niña que nació en paro cardiorrespiratorio.



Durante más de 30 minutos intentaron reanimarla, pero lamentablemente no respondió a las maniobras médicas. Según informó la Benemérita, la menor fue declarada sin signos vitales en el sitio.



Su madre, en condición crítica, fue trasladada al Hospital de Grecia para recibir atención especializada.