Costa Rica reconocida como "mejor destino de naturaleza" 2026

Costa Rica fue reconocida como "el mejor destino de naturaleza” en la primera edición de los premios Forbes Travel Awards, que se llevó a cabo en Madrid, España.

El reconocimiento destaca la excelencia, innovación y sostenibilidad del país en materia turística, evaluadas por el comité editorial de la revista Forbes.

Según la publicación, Costa Rica sobresale como un modelo que equilibra la conservación ambiental, el bienestar y la responsabilidad con el entorno (vea video adjunto de Telenoticias).

"Agradecemos profundamente esta distinción al comité editorial de la prestigiosa revista Forbes Travel en su edición española, por considerar a nuestro país con tan distinguido galardón", señaló al respecto al ministro de Turismo, William Rodríguez.



Factores como su red de parques nacionales y la riqueza natural, que incluye bosques, volcanes y costas; fueron claves para obtener este galardón frente a otros destinos internacionales.

Pese a ser pequeño en territorio, Costa Rica es un pulmón verde, pues alberga cerca del 6,5% de la biodiversidad mundial y protege más de una cuarta parte de su territorio.