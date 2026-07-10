Contraloría confirma adjudicación de red 5G del ICE a empresa Ericsson

La Contraloría General de la República dejó en firme la adjudicación de la red 5G del ICE a la empresa sueca Ericsson, tras rechazar las apelaciones presentadas por Samsung Electronics de México y Nokia Costa Rica, quienes cuestionaron aspectos técnicos y financieros del proceso.



El órgano contralor determinó que las empresas no lograron demostrar que sus ofertas pudieran ser adjudicadas.



Sin embargo, anuló de oficio parte del acto luego de que el ICE reconociera un incumplimiento relacionado con el precio de una de las ofertas seleccionadas.



Ahora, la institución deberá continuar con la formalización del contrato para el core móvil 5G y analizar nuevamente las ofertas para las partidas correspondientes al backhaul.

