Consumo de marihuana repunta entre colegiales: uno de cada 10 la ha probado, según encuesta

El uso de marihuana entre colegiales oscila el 11,2%, lo que significa que uno de cada 10 estudiantes han probado al menos una vez en su vida esa droga.

Así se desprende de la VII Encuesta nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas entre personas estudiantes de educación secundaria del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), dada a conocer el jueves anterior.

La medición fue aplicada en 2024 a la totalidad de estudiantes de colegios académicos, técnicos, artísticos y deportivos, tanto públicos como privados, pero únicamente en la modalidad diurna.

El instrumento contempla el consumo de la planta de Cannabis sativa, lo que incluye flores, hojas, tallos y semillas. También incorpora extractos o aceites con el alcaloide psicoactivo tetrahidrocannabinol (THC); los “chinos” (combinación de tabaco y marihuana) y “bazucos” (marihuana con cocaína o crack).

Pero el reporte además determina la prevalencia de la droga, tanto en los últimos 12 meses (6,8%), como en los últimos 30 días (4,4%).

El informe advierte sobre un repunte en los tres indicadores en la más reciente medición, comparado con los registros históricos, que venían a la baja desde 2015.

Si se desglosa según el nivel académico, se tiene que el consumo fue creciente para los tres plazos de medición.

"A diferencia de lo que ocurre entre otros niveles, el valor de las personas estudiantes de duodécimo grado muestra un crecimiento sustancial en comparación con el de undécimo", apunta el estudio.

La edad promedio del primer uso de la droga entre la población consultada es de 14 años.

Solo 0,94% de los encuestados dijo haber consumido la droga por primera vez antes de los 12 años.