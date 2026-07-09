¿Consulta datos de otras personas en el TSE? Ahora deberá identificarse

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció este jueves una serie de cambios en el acceso a las consultas civiles disponibles en su sitio web, con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales ante el aumento de amenazas relacionadas con el cibercrimen.



La medida fue acordada por los magistrados del órgano electoral, quienes instruyeron a las Direcciones Generales de Estrategia Tecnológica y del Registro Civil implementar las modificaciones.



Según informó el TSE, los ajustes responden al contexto actual de riesgos asociados a delitos informáticos como la suplantación de identidad y el uso indebido de la ingeniería de datos.



"Nuestro país no está exento del fenómeno de cibercrimen y de los riesgos asociados a las estafas informáticas, suplantación de identidad, phishing, vishing, smishing y el mal uso de la ingeniería de datos", indicó la entidad en un comunicado.



Actualmente, las consultas civiles pueden realizarse de forma abierta y masiva. Sin embargo, el Tribunal considera que esta información podría ser utilizada para elaborar perfiles familiares, relacionales y contextuales con fines ilícitos.



"Dado que en el contexto actual esta información podría ser utilizada para construir perfiles familiares, relacionales y contextuales que sean usados con fines criminales", el TSE acordó realizar una serie de ajustes que deberán estar implementados en un plazo máximo de 45 días naturales.



Creación obligatoria de usuario



Uno de los principales cambios será que las personas deberán crear una cuenta para acceder a la información disponible en las consultas civiles.

"Esta medida permitirá garantizar la trazabilidad de las consultas realizadas, identificando a las personas usuarias que acceden a la información", señaló el Tribunal.

El mecanismo será similar al que actualmente utiliza el Registro Nacional y permitirá conocer quién consulta la información registrada de cada ciudadano.



Otra de las modificaciones consiste en anonimizar los datos relacionados con matrimonios y divorcios. De esta forma, las consultas web únicamente mostrarán la existencia del historial correspondiente, sin incluir información personal de terceras personas. La misma medida se aplicará a las certificaciones registrales digitales.



No obstante, las certificaciones físicas emitidas en la sede central o en las oficinas regionales del Registro Civil mantendrán la información completa.



Asimismo, el TSE acordó eliminar de las consultas disponibles en internet los datos relacionados con hijos e hijas.



Accesos diferenciados



El Tribunal también diseñará perfiles especiales para determinados usuarios que, por razones legales o de interés público, requieran consultar información más amplia.



Estos perfiles estarán dirigidos a abogados, notarios públicos e instituciones u organizaciones que necesiten acceder a datos adicionales en el ejercicio de sus competencias.



Según el acuerdo, la habilitación de estos accesos deberá contar con autorización previa del TSE y ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.



Las autoridades indicaron que las medidas buscan fortalecer la privacidad y la protección de los datos personales sin afectar el acceso a la información pública.



"Estos cambios pretenden resguardar el acceso a los datos e información pública que está en las bases de datos del Registro Civil, en procura de reforzar el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, sin menoscabar el derecho a la información y el acceso a datos de carácter público", concluyó la institución.



