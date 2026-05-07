Consejo Nacional de la Niñez reconoce labor social de la Escuela de Valores Saprissa

La iniciativa Escuela de Valores Saprissa, desarrollada por la Fundación Saprissa, fue reconocida por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) debido al impacto social que genera en comunidades costarricenses mediante programas enfocados en la niñez y adolescencia.

La distinción consiste en una Mención Pública otorgada por el CNNA, entidad que destacó el trabajo de la organización por utilizar el deporte como una herramienta de formación integral, inclusión social y promoción de valores entre menores de edad.

De acuerdo con el documento oficial, el programa fue señalado como una experiencia significativa y un referente de buenas prácticas en favor de la población infantil y adolescente del país.

La directora ejecutiva de Fundación Saprissa, Mariola Montero, indicó que el reconocimiento representa un impulso para continuar ampliando el alcance social de la iniciativa en diferentes comunidades.

Según explicó Montero, la organización mantiene su compromiso de promover oportunidades de desarrollo para niños, niñas y jóvenes a través del deporte y la educación en valores.

El reconocimiento llega semanas después de que la Fundación FIFA también resaltara el trabajo comunitario que realiza Fundación Saprissa en Costa Rica, especialmente por el modelo de impacto social que impulsa mediante proyectos deportivos.

La mención otorgada por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia formará parte de las acciones oficiales relacionadas con la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036, estrategia que busca fortalecer el bienestar y desarrollo de las personas menores de edad en el país.