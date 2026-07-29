Conozca los cinco trajes que avanzaron a la etapa final para vestir a la Virgen de los Ángeles

La Diócesis de Ciudad Quesada dio a conocer las cinco propuestas finalistas de la convocatoria "Las familias ofrecen el vestido a la Madre", una iniciativa que invitó a las familias de la diócesis a diseñar y confeccionar el vestido que será ofrecido a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles.



La convocatoria fue anunciada el pasado 6 de mayo con el propósito de promover una experiencia de fe, oración, diálogo y encuentro entre las familias, prioridad pastoral de la Diócesis de Ciudad Quesada.

"En total se recibieron 18 propuestas, las cuales fueron valoradas por la comisión designada conforme a los criterios establecidos", señaló la Diócesis.

La selección de los cinco vestidos se realizó el 1.° de julio por una comisión integrada por monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de Ciudad Quesada; el presbítero Mario Echavarría Ureña, vicario episcopal para la Evangelización; el matrimonio conformado por Rodrigo Villalobos Arrieta y Ana Lucía Paniagua Guerrero; y Rosa Arce Arrieta.

Comisión encargada de elegir los vestidos de la Negrita.

El vestido que portará la Sagrada Imagen será presentado el próximo 1.° de agosto durante la tradicional ceremonia de vestición en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago.

Las cinco propuestas finalistas



1. "María, reina y madre, protege nuestras familias" – Familia Acuña Blanco.

La primera propuesta corresponde a la familia Acuña Blanco, de Los Chiles de Aguas Zarcas y perteneciente a la parroquia San José de Aguas Zarcas.

El diseño resalta la devoción al Santo Rosario y la unidad familiar. Además, incorpora las palabras "humildad, maternidad y esperanza" como virtudes de la Virgen María.

Entre los elementos representados se encuentran el volcán Arenal, una rama de café, el escudo episcopal de monseñor José Manuel Garita Herrera, la Catedral de Ciudad Quesada y una familia reunida en oración. La propuesta también incluye un mensaje por la paz y la defensa de la vida.

2. "Persistencia, fe que permanece" – Familia Araya Irigoyen.





La segunda propuesta fue elaborada por la familia Araya Irigoyen, de Cedral, perteneciente a la parroquia San Roque.



El vestido tiene como eje el lema "Persistencia, fe que permanece", con un diseño que simboliza la perseverancia en la fe vivida en familia.



Incluye la imagen de la Sagrada Familia y un paisaje característico de la Región Huetar Norte, donde el volcán representa la fortaleza, la ganadería el trabajo constante, la flora la abundancia de bendiciones, el río el camino de la vida y las mariposas la transformación.



3. "Viky" – Familia Cascante Montero. La segunda propuesta fue elaborada por la familia Araya Irigoyen, de Cedral, perteneciente a la parroquia San Roque.El vestido tiene como eje el lema "Persistencia, fe que permanece", con un diseño que simboliza la perseverancia en la fe vivida en familia.Incluye la imagen de la Sagrada Familia y un paisaje característico de la Región Huetar Norte, donde el volcán representa la fortaleza, la ganadería el trabajo constante, la flora la abundancia de bendiciones, el río el camino de la vida y las mariposas la transformación."Viky" – Familia Cascante Montero.

La tercera propuesta fue presentada por la familia Cascante Montero, de la comunidad de La Isla, parroquia San Martín.



El diseño tiene como elemento principal el escudo de la Diócesis de Ciudad Quesada y un paisaje que representa la unión familiar. Las montañas simbolizan fortaleza y protección, el río la vida y los cultivos el trabajo.



El vestido también constituye una acción de gracias por el nacimiento de la primera nieta de la familia, Amanda, quien eligió el nombre de la propuesta.



4. "Antonieta" – Familia Cascante Montero. La tercera propuesta fue presentada por la familia Cascante Montero, de la comunidad de La Isla, parroquia San Martín.El diseño tiene como elemento principal el escudo de la Diócesis de Ciudad Quesada y un paisaje que representa la unión familiar. Las montañas simbolizan fortaleza y protección, el río la vida y los cultivos el trabajo.El vestido también constituye una acción de gracias por el nacimiento de la primera nieta de la familia, Amanda, quien eligió el nombre de la propuesta."Antonieta" – Familia Cascante Montero.

La cuarta propuesta también pertenece a la familia Cascante Montero.



En este diseño destaca una cruz como símbolo del amor de Cristo, acompañada de lirios que representan la pureza.



Además, incorpora elementos característicos del cantón de San Carlos, como el volcán, la piña y la vaca, asociados a la fortaleza, la bendición y la fertilidad. La familia indicó que esta creación también expresa gratitud por la intercesión de la Virgen ante el nacimiento de un nieto.



5. "Florecer" – Familia Morera Pérez. La cuarta propuesta también pertenece a la familia Cascante Montero.En este diseño destaca una cruz como símbolo del amor de Cristo, acompañada de lirios que representan la pureza.Además, incorpora elementos característicos del cantón de San Carlos, como el volcán, la piña y la vaca, asociados a la fortaleza, la bendición y la fertilidad. La familia indicó que esta creación también expresa gratitud por la intercesión de la Virgen ante el nacimiento de un nieto."Florecer" – Familia Morera Pérez.

La quinta propuesta corresponde a la familia Morera Pérez, de la comunidad de Maracaná, perteneciente a la parroquia San Carlos Borromeo, Catedral.



El vestido, titulado "Florecer", integra la corteza amarilla, árbol representativo de la Zona Norte, junto con un arco de flores como símbolo de protección, pureza, amor y ternura.



La propuesta también incorpora una oración por las familias del mundo. El matrimonio ofrece esta creación en agradecimiento a la Virgen por su intercesión para formar su familia.



La Diócesis de Ciudad Quesada agradeció la participación de todas las familias que respondieron a la convocatoria, señalando que cada una de las 18 propuestas constituye un testimonio de fe, creatividad y devoción mariana. La quinta propuesta corresponde a la familia Morera Pérez, de la comunidad de Maracaná, perteneciente a la parroquia San Carlos Borromeo, Catedral.El vestido, titulado "Florecer", integra la corteza amarilla, árbol representativo de la Zona Norte, junto con un arco de flores como símbolo de protección, pureza, amor y ternura.La propuesta también incorpora una oración por las familias del mundo. El matrimonio ofrece esta creación en agradecimiento a la Virgen por su intercesión para formar su familia.La Diócesis de Ciudad Quesada agradeció la participación de todas las familias que respondieron a la convocatoria, señalando que cada una de las 18 propuestas constituye un testimonio de fe, creatividad y devoción mariana.





El vestido ganador se elegirá el próximo 1.° de agosto en un acto solemne.