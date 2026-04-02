Colegio de Médicos: Decreto de 2024 prohíbe emitir dictámenes por teleconsulta

La emisión de dictámenes a través de teleconsultas está expresamente prohibida desde 2024.

Así lo hizo ver el fiscal del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), Olivier Guadamuz, en una entrevista con Teletica.com, en la que se abordó la normativa alrededor de este tipo de certificados.

Lo anterior adquiere importancia en momentos en los que circulan en internet ofrecimientos de dictámenes, entre los que se han identificado certificados falsos.

"En ese escenario, el médico no se da cuenta de que están utilizando su código y su nombre. Lo que están haciendo es posiblemente con un documento emitido con anterioridad, haciendo las alteraciones, colocando nombres de pacientes y haciéndoles creer que les están vendiendo un certificado. Importante acá es la alerta que el Colegio le hace a la población y al gremio en general, de que está normado que todo certificado médico tiene que ser realizado por medio de consulta presencial. "Hay un decreto ejecutivo que es de 2024 y hay lineamientos del colegio del mismo año, que prohíben expresamente la realización de certificados por medio de plataformas, cualquiera que sea, porque se requiere de la consulta médica presencial para poder certificar el estado de salud de las personas o realizar cualquiera de los otros certificados que tiene el Colegio de Médicos regulados", mencionó Guadamuz.

﻿Esto incluye los certificados de salud, de defunción, de licencia de conducir, de portación de armas y de medicina aeronáutica.

Cuestionado directamente sobre si, en ese escenario, existe la posibilidad de emitir dictámenes a través de teleconsulta, el fiscal respondió:

"No señor, está expresamente prohibido por lineamientos".

Las palabras de Guadamuz se dieron desde la generalidad; sin embargo, resultan de relevancia en un caso específico que está en investigación.

Se trata del procedimiento disciplinario seguido contra el doctor Róger Morales, quien emitió 279 dictámenes mientras estaba internado en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, entre el 12 y el 15 de junio de 2025.

Precisamente, como parte de su defensa, el médico de 82 años asegura que los certificados los hizo a través de teleconsultas, ya que en ningún momento de la atención que recibió estuvo inconsciente o incapacitado.

La pesquisa contra el galeno avanza en su etapa final, donde únicamente resta por conocer el pronunciamiento del Tribunal de Ética. Contra lo resuelto cabe apelación y subsidio, que deben ser conocidos por el propio órgano decisor y la Junta de Gobierno.