"Estaba encamado, no inconsciente": médico defiende dictámenes que hizo estando internado

El médico al que se le investiga por haber emitido 279 dictámenes entre el 12 y el 15 de junio de 2025, mientras permanecía internado en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago, defiende que nunca estuvo incapacitado y que llevó a cabo teleconsultas durante la atención que recibía.

Vía telefónica, el doctor Róger Morales aseguró a Teletica.com que incluso cuenta con una certificación de la Consulta Externa del centro médico, en el que se descarta que estuviera impedido para trabajar.

El documento fue aportado como parte de su defensa en un proceso disciplinario que le sigue la Fiscalía del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), como lo reveló este medio la tarde del martes.

"Yo rechazo los cargos (de presuntas irregularidades con incapacidades). Él (su abogado, Javier Padilla) también los rechazó. Ya fuimos a audiencia. Esa denuncia, entonces, la hemos rechazado. Pero el problema es que han durado mucho el Colegio de Médicos para tomar una determinación", expuso el doctor.

Cuestionado entonces sobre cómo explica que, mientras recibía atención médica, era capaz de valorar pacientes y emitir los dictámenes correspondientes, Morales indicó:

"Bueno, yo estaba internado. Estaba internado, pero como yo no tengo horario, entonces eran teleconsultas. El paciente le hacía la consulta a uno y uno en teleconsulta emitía los dictámenes médicos. "Yo estaba encamado, pero no estaba inconsciente".

El médico incluso defendió la cantidad de dictámenes emitidos en el periodo que le fue cuestionado y la calificó como normal.

Morales, de 82 años de edad, está pensionado desde 2006 y asegura que en el pasado se desempeñó en consultorios. Más recientemente, afirma estar dedicado a las teleconsultas.

Para este artículo, este medio solicitó al doctor el contacto de su representante legal, pero él pidió que se le contactara a través del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (Siprocimeca-CCSS), a partir del próximo 6 de abril, cuando regrese a funciones tras el receso por la Semana Santa.

La investigación en curso que sigue el colegio profesional contra Morales proviene de una denuncia presentada por la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades de la institución administradora de los servicios públicos de salud, producto de un señalamiento anónimo y la constatación de certificaciones que emitieron tanto el Max Peralta como el Colegio de Médicos.

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