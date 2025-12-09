Colegio de Abogados dejó de ser “referente” en temas nacionales, dice su nuevo presidente

“Hay una situación que es evidentísima: la Junta Directiva actual del Colegio de Abogados, y las anteriores que han sido comandadas por este grupo (Innovación), han perdido el rol de ser referentes en los problemas nacionales”. De esa manera, el nuevo presidente de ese colegio profesional, Miguel Arias, puntualizó una de las modificaciones que pretende impulsar a partir del 6 de enero próximo.

Para el jurista —líder del movimiento Integra Iuris— es necesario recuperar ese papel que antes ejercía la institución en las grandes discusiones nacionales.

"No sé por qué han replegado sus energías y su posición como Junta Directiva del Colegio de Abogados en los temas nacionales. "Pero nosotros queremos retomar ese rol. Queremos que, efectivamente, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica esté presente en los problemas nacionales, en la institucionalidad, procurar en la medida de lo posible hacer mesas de diálogo, traer a la gente para llegar a acuerdos, consensos y ser una entidad que vuelva a ser el referente de la institucionalidad del país", comentó Arias en entrevista con Teletica.com.

El presidente electo del Colegio de Abogados recordó que la cúpula ha tenido entre sus integrantes a funcionarios judiciales y que nunca hubo un planteamiento o intención de trabajar en torno a la mora en los tribunales del país.

Para este jurista, quien se especializa en la resolución externa de conflictos, un colegio profesional más presente en el debate público es parte de los pilares que guiarán su gestión, que marca el fin de 16 años de administraciones del grupo Innovación.

"El cambio es total y absoluto. No vamos a trabajar a escondidas del agremiado, vamos a tener puertas abiertas. Vamos a tener libertad de expresión, que la gente pueda opinar, que pueda acercarse al colegio", prometió el nuevo presidente.

Arias hizo referencia a como en los últimos años varios colegiados fueron excluidos de las comisiones que integraban, por discrepar con el grupo que actualmente conforma la Junta Directiva. El jurista aseguró haberlo vivido en carne propia, cuando fue expulsado de un foro que incluso coordinaba en sobre resolución externa de conflictos.

Otro ejemplo puntual que el presidente electo del colegio profesional trajo a colación es el de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que, con excepción de uno de sus miembros, vivió una desbandada meses atrás, luego de que se boicoteara su trabajo —sostiene— al impedírseles celebrar sus reuniones en la sede del Colegio de Abogados en Zapote de San José. Algo similar se dio con el Instituto Costarricense de Derecho Notarial.

"El caso de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es una comisión donde hay funcionarios, personas de mucha trayectoria en el tema, hoy por hoy es un tema sensible en nuestro país, y ellos renunciaron en pleno. De todos ellos, solo una persona se mantuvo al lado del grupo Innovación, pero esa comisión ejercía, dada la naturaleza de los temas asignados, un papel fundamental. Y no podemos tapar eso con un dedo, es un tema muy relevante y hay que permitirle a esa comisión que siga trabajando. "En esa comisión había gente de una trayectoria enorme, exministros de seguridad... gente muy vinculada a temas relacionados con seguridad y narcotráfico. Y bloquearles el trabajo a ellos es una ofensa a lo que la población en Costa Rica está pidiendo en este momento. Porque ciertamente a nivel de política nacional el tema de la seguridad es un tema prioritario, entonces queremos retomar esa comisión y queremos retomar el trabajo que ellos vienen haciendo y sin bloqueos, sin restricciones, sin limitaciones de ningún tipo", indicó Arias.

Integra Iuris se impuso a Innovación en todos los puestos sometidos a votación el sábado pasado. El resto de la Junta Directiva lo integrarán Gabriela Rodríguez (vicepresidenta), Fabio Delgado (secretario), Angie Arce (prosecretaria), Mauricio Pana (tesorero), Ana Mendoza (vocal I), Guillermo Sandí (vocal II), Nicole Mannix (vocal III), Alejandro Delgadillo (vocal IV), Luz Reyes (vocal V) y Dewin Brenes (fiscal).

Sobre las declaraciones del nuevo presidente, este medio solicitó una posición al Colegio de Abogados a través de su oficina de prensa, sin que al cierre de esta publicación se haya recibido respuesta alguna.