Nuevo presidente Colegio de Abogados: "Muchos hemos sido excluidos en la gestión del Colegio, me incluyo"

A partir del 2026, Miguel Arias asumirá la presidencia en la junta directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica (CAACR), esto tras la victoria la noche del sábado de las elecciones institucionales con el partido "Integra Iuris". La victoria fue completa, lograron obtener todos los puestos en la junta y también la fiscalía de institución.

Horas después del triunfo, Teletica.com conversó con Arias sobre los planes y objetivos de este nuevo grupo que asume puestos que por 16 años en estado en manos del grupo que salió derrotado en el proceso de elección.

"Es tanto, tanto, tanto lo que tenemos que hacer. Tenemos que revisar muchas cosas de las que se han venido quejando los agremiados. La posición del colegio con respecto a ser un ente de opinión, de criterio, referirse a los problemas nacionales. Eso se ha perdido totalmente", explicó.

Detalló que para la nueva junta directiva la inclusión será fundamental, a fin de asegurar que las personas mejor capacitadas sean las que formen parte de los órganos institucionales.

"En la administración de esta junta directiva y las que han estado antes, hemos sido muchas personas excluidas de la gestión del Colegio. Me incluyo, porque a mí también me excluyeron, simplemente por tener simpatía por otro grupo que estaba participando en las elecciones. Quitaron mucha gente de mucha experiencia, de mucho prestigio, simplemente por no ser simpatizantes de ellos. Eso no puede ser. La junta directiva no es de un partido ni es de una agrupación", señaló.

El nuevo presidente del CAACR detalló que buscarán acercarse a las universidades y otros actores educativos del país para analizar la formación de los nuevos profesionales en derecho, así como estudiar la forma en que está planteada el Examen de Excelencia Académica, requisito indispensable para incorporarse al Colegio y, por ende, ejercer en el país.

"Hay que buscar la excelencia no solamente en el examen, sino en la elaboración del examen y en la formación de los futuros abogados. No puede ser solamente un examen para empezar a trabajar, no. Hay que analizarlo desde su génesis"

La junta directiva actual aprobó un rebajo en la nota mínima para aprobar el examen, pasando de 80 a 70. Consultado sobre los cambios específicos que haría en la prueba, explicó que aún es pronto para comunicarlo, "tienen que recibir la colaboración de personas formadas en pedagogía" explicó.

En cuanto a los cambios que pueden esperar los agremiados, fue breve y claro.

"Se los voy a decir en pocas palabras: Legalidad, o sea, acatar la ley, obedecer las sentencias de los tribunales que han sido desobedecidas. Transparencia, dar cuentas, ser muy transparentes porque lo que ha venido ocurriendo en las juntas, estas es que, por ejemplo, las actas de junta directiva tienen cuatro meses de rezago en su publicación. Entonces, eso no es transparencia. Y por supuesto, inclusión", detalló.

Fue claro en que para lograrlo, deben hacer una revisión de las decisiones tomadas por las juntas directivas que les preceden y que sean contrarias a la ley. Al consultarle si sospechan sobre la existencia de una o varias decisiones en esta línea, Arias explicó que, por ser un tema delicado, prefiera no referirse por el momento con detalle.

El nuevo presidente afirmó que, para unir al colegio y atraer de nuevo a lo que, a su criterio, quedaron excluidos es necesario "una inclusión objetiva, sin amiguismo y sin favoritismo"

"Por ejemplo, formación en los cursos. Hacer un concurso y que la gente presente sus aceptados para hacer la designación y no hacer una designación a dedo para tener un círculo cerrado de gente que capacita. Criterios objetivos para seleccionar a las mejores personas y a la mayor cantidad de personas para que estén ahí capacitando. Hay gente muy, muy valiosa, gente muy buena que no ha sido tomada en cuenta.", finalizó.

