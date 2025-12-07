Elecciones en Colegio de Abogados: Grupo Integra Iuris derrota a partido que estuvo en el poder durante 16 años

El partido Integra Iuris consiguió ganar todos los puestos de la junta directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tras el proceso electoral que se llevó a cabo este sábado.

La victoria de este grupo implica la derrota del partido Innovación que tenía 16 años al frente de la presidencia del Colegio.

Integra Iuris logró la presidencia con 3015 votos frente a los 2176 que obtuvo Innovación, es decir, una diferencias de 839 votos les permitió alcanzar el histórico resultado que se anunció minutos antes de las 8:00 p. m.

El grupo ganador lo encabeza Miguel Arias en la presidencia, se unen también Gabriela Rodríguez en la vicepresidencia, Fabio Delgado en la secretaría, Angie Arce en la prosecretaría, Mauricio Pana como tesorero, Ana Mendoza como vocal I, Guillermo Sandí como vocal II, Nicole Mannix como vocal III, Alejandro Delgadillo será el vocal IV y Luz Reyes la vocal V, cierra el equipo ganador Dewin Brenes quien será el fiscal.

A través de sus redes sociales, el partido agradeció el apoyo y prometió que "el camino hacia un Colegio mejor acaba de comenzar". Las elecciones se realizaron desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. y se podía votar en todas las sedes del Colegio de Abogadas y Abogados del país.