Ciberseguridad e inteligencia artificial: aliados y amenazas en la nueva era digital

La ciberseguridad dejó de ser un tema exclusivo de especialistas en tecnología para convertirse en una necesidad cotidiana que involucra a empresas, instituciones y hogares. Así lo explicó Guillermo Rojas, director de Unidades de Negocio Regional de Datasys, quien advierte que la inteligencia artificial (IA) representa tanto una herramienta de protección como un riesgo en manos equivocadas.

“Hoy la mayoría de las empresas, para no decir que todas, ya están conectadas a internet. En el momento que estás conectado ya tienes que pensar en ciberseguridad, pero no como lo hacíamos hace algunos años. Ya no basta con un firewall: la seguridad también está en las personas”, señaló Rojas.

El especialista subrayó que muchas compañías creen estar protegidas por contar con presupuesto o personal en el área, pero descuidan aspectos básicos como el inventario de dispositivos conectados. “Si no sabemos qué tenemos conectado, no podemos hablar de que estamos seguros”, advirtió.

Además, recordó que los ataques actuales pueden paralizar por completo a una organización: “Hoy nos pueden hackear y bloquear una compañía, dejarla sin correo, sin documentos y prácticamente sin operar”.

Inteligencia artificial: ¿aliada o enemiga?

Rojas destacó que la IA acelera procesos de defensa, pero también potencia las capacidades de los ciberdelincuentes. “Antes dependíamos de un hacker haciendo su tarea. Hoy los mismos hackers programan bots con inteligencia artificial que ejecutan ataques en milisegundos”, explicó.

Consejos para el hogar

El experto también ofreció recomendaciones para familias y personas:

Usar doble factor de autenticación en todas las cuentas.

en todas las cuentas. No repetir contraseñas en diferentes aplicaciones.

en diferentes aplicaciones. Cambiar las claves por defecto en dispositivos como cámaras, routers o controles de acceso.

en dispositivos como cámaras, routers o controles de acceso. Desconfiar de mensajes sospechosos que prometen premios o beneficios irreales.

que prometen premios o beneficios irreales. Educar a niños y jóvenes sobre el uso responsable de dispositivos y aplicaciones.

“Tenemos que dedicar tiempo a enseñar a nuestros hijos qué pueden ver y qué no. La educación digital es clave para prevenir riesgos”, agregó.

Un llamado a la prevención

Como mensaje final, Rojas insistió en que la ciberseguridad no debe generar miedo, sino respeto y prevención. “No es que tengamos que temerle a la tecnología, pero sí cuidarnos. La ciberseguridad evoluciona todos los días y debemos acompañarnos de expertos, capacitarnos y proteger lo más valioso: nuestra información, nuestra familia y nuestros proyectos”.