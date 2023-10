CCSS realiza estudio de mercado para identificar proveedores de servicios médicos

"Aquí lo que se pretende es hacer un negocio con la salud de los costarricenses. Y no se vale porque hay miles, de miles de costarricenses que no van a poder acceder a servicios privados. O que la Caja pague cantidades exorbitantes que no tiene porque además le deben ¢3,2 billones, porque no pueden desde el Ministerio de Hacienda negociar algo para que se le pague a la Caja", indicó el presidente de la Unión Médica Nacional (UMN), Edwin Solano.