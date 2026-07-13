CCSS pone en marcha plan con IA para contactar a pacientes en listas de espera

"Cleo" se une a los esfuerzos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para agilizar la atención de pacientes en listas de espera.

Se trata de un asistente virtual que comenzará a contactar a los asegurados por correo electrónico, WhatsApp o llamada automatizada para confirmar si aún requieren la atención médica (vea video adjunto).

De acuerdo con la institución, "Cleo" puede gestionar hasta 1.500 registros diarios y realizar hasta tres intentos de contacto en diferentes días y horarios.

El plan piloto arrancará en el Hospital Rafael Ángel Calderón, en San José, uno de los centros médicos con mayor cantidad de pacientes en lista de espera, y se probará durante un mes.

Según explicó la Caja, el bot no asigna citas, no elimina pacientes de las listas de espera y tampoco toma decisiones médicas.