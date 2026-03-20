Cazadores ilegales sospechosos de provocar incendio forestal en Isla Venado, según Minae

Cazadores ilegales figuran como los principales sospechosos de provocar un incendio forestal en Isla Venado, en el Golfo de Nicoya, de acuerdo con información preliminar del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El siniestro fue reportado este jueves por vecinos del distrito de Lepanto, quienes alertaron sobre la presencia de fuego en una zona boscosa de la isla.

Tras la alerta, bomberos forestales voluntarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) activaron el protocolo de respuesta y coordinaron un despliegue desde distintos puntos del Golfo de Nicoya.

En total, 20 brigadistas se movilizaron por vía marítima para atender la emergencia: 14 salieron desde Isla Chira, dos desde Lepanto y cuatro desde Isla Caballo, quienes se trasladaron en embarcaciones hasta el sitio afectado.

Las labores en el lugar se concentran en contener el avance del fuego, debido a que Isla Venado alberga importantes zonas protegidas bajo la categoría de Patrimonio Natural del Estado.

Según el informe preliminar, el incendio habría sido provocado por personas que se encontraban realizando actividades ilegales de cacería de iguanas y pericos en la zona.

Las autoridades ambientales mantienen el monitoreo del área mientras avanzan las labores de control y la investigación para determinar responsabilidades.