Cártel del Caribe Sur invirtió en armamento para enfrentarse a policías y rivales

El Cártel del Caribe Sur estaba preparado para un enfrentamiento armado con cuerpos policiales.

De ahí los 82 fusiles y pistolas que se le decomisaron a lo largo de cinco años de investigación, explicó en entrevista con Teletica.com el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Lo cierto es que la preocupación es grande cuando ya este grupo, son 82 armas que tenían para defenderse de los grupos rivales. Pero también, en algún momento, podíamos habernos sometido a un enfrentamiento con ellos y hubiésemos tenido muchas bajas desde el punto de vista policial. "Esta operación que hicimos era de muy alto riesgo porque existía la posibilidad de un enfrentamiento con estos sujetos. Encontramos 14 armas, si mal no recuerdo. Entonces esa parte de la estructura y esta parte de las armas, ellos hacían inversiones importantes para tener munición, para tener cargadores, para tener armas, para poderse defender y eventualmente, por qué no, poderse enfrentar a la policía", comentó el jefe de la Policía Judicial.



Soto vinculó a la estructura criminal con una serie de eventos que ocurrieron en los últimos dos años. Por ejemplo, recordó los eventos en los que comandos armados simulaban allanamientos en casas de adversarios en Limón, cuando el Cártel del Caribe Sur se disputaba con la banda de La H la ruta internacional de salida de la droga a Estados Unidos y Europa.

En uno de los dos eventos que incluso reportó la prensa, la Fuerza Pública llegó con rapidez a la escena, lo cual por poco deriva en un enfrentamiento directo.

Pero además, el propio día de la desarticulación del Cártel del Caribe Sur, el 7 de noviembre anterior, el director reveló que ese grupo era el dueño del arsenal más grande jamás encontrado por el Organismo de Investigación en una operación. Se trata de un armamento encontrado el 12 de junio pasado en una bodega en La Guácima de Alajuela, que incluía 37 fusiles de asalto tipo AR-15 y 19 pistolas tipo 9 milímetros (mm).

El tamaño y la composición de ese arsenal podía servir “para armar un miniejército”, según comentó en su momento Soto.

Por partes

La pregunta entonces es cómo pudo el Cártel del Caribe Sur hacerse con esa cantidad de armas.

Michael Soto reiteró hipótesis comentadas previamente por el director general suspendido de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga, y reveladas por Telenoticias, en el sentido de que estas se terminan de armar en Costa Rica, mediante la importación de componentes.

"Eran armas que no eran fabricadas de origen. Es decir, no es que la fábrica de los Estados Unidos que hace AR-15 las ensambló y las vendió a alguien y se podrían rastrear, sino que eran armas que se compran refaccionadamente. Llegaron al país probablemente importadas por partes. O sea, en una carga solo venían cañones, en la otra carga solo culatas, en la otra solo magacines, etc. Eran importadas probablemente como repuestos de celular, repuestos de vehículos, o lo que usted quiera ponerle. Entraban todos esos componentes y los armaban aquí, esa es una hipótesis. "Y la otra es que dentro de los cargamentos de droga, o cuando se iba a dejar droga, de regreso las embarcaciones venían con este tipo de componentes", señaló el jefe del Organismo de Investigación Judicial.

Cuestionado entonces si la Policía Judicial sospecha de corrupción en la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, Soto indicó que sí se han recibido informaciones en esa línea, pero enfatizó en que era algo que no podía afirmar ni descartar hasta ahora.

En esa línea, recordó que ese servicio en la actualidad no tiene capacidad para revisar caja por caja, cargamento por cargamento, lo que les dificulta fiscalizar todo lo que ingresa al territorio nacional por esa vía.