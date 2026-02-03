Caricaco Summit 2026 reunirá a referentes globales del capital de riesgo e innovación

Costa Rica será el punto de encuentro de líderes del emprendimiento tecnológico y del capital de riesgo los próximos 18 y 19 de marzo de 2026, cuando se lleve a cabo una nueva edición del Caricaco Summit, un evento que aspira a fortalecer la conexión entre el ecosistema emprendedor de Centroamérica y los mercados globales de inversión.

La cita tendrá lugar en el hotel Marriott Los Sueños, en Puntarenas, y reunirá a fundadores de startups, fondos de inversión y ejecutivos de empresas consolidadas para analizar las principales tendencias que están transformando la economía de la región, entre ellas fintech, inteligencia artificial, movilidad y liquidez empresarial en mercados emergentes.

El evento es organizado por Caricaco Ventures, fondo de capital de riesgo enfocado en respaldar fundadores centroamericanos de empresas tecnológicas. Según datos de la organización, a la fecha han invertido en 28 compañías de la región, las cuales han levantado cerca de 30 millones de dólares en capital y generado más de 450 empleos directos.

El Summit se desarrollará bajo un modelo sin fines de lucro y cuenta con el patrocinio principal de DaviBank, además del apoyo de JP Morgan y Toyota, parte de Grupo Purdy, entre otros aliados estratégicos. Se espera la asistencia de aproximadamente 350 personas.

Durante las dos jornadas, la agenda incluirá paneles y conversaciones entre inversionistas y emprendedores, con énfasis en cómo construir y escalar startups desde Centroamérica, en un contexto donde países como Brasil y México concentran la mayor parte del capital de riesgo en América Latina.

Entre los ponentes confirmados figuran Rolando Carvajal de FIFCO, Alejandro Rubinstein de Grupo Purdy, Gabriel Sragovicz de Instacredit, Allen Taylor de Endeavor, Bianca Sassoon de 17Sigma, Eric Acher de Monashees y Salvador Ramírez de Boxful, entre otros referentes del ecosistema.

“Impulsar el capital de riesgo en Centroamérica no se limita a apoyar 'startups'; implica generar empleo de calidad, atraer inversión y acelerar la innovación en sectores estratégicos. Al conectar talento, capital y conocimiento, se crean bases sólidas para un crecimiento económico y social sostenible”, señaló Melissa Guevara , socia senior de Caricaco Ventures.

En ediciones anteriores, el Caricaco Summit ha convocado a más de 450 participantes, incluyendo inversionistas internacionales que visitaron la región por primera vez, empresas en etapa de expansión y medios especializados.

Más detalles sobre el evento están disponibles en el sitio oficial: www.caricaco.vc/summit/.







