Camilo Rodríguez anuncia que apelará rechazo a su candidatura: "No nos chupamos el dedo"

Camilo Rodríguez, candidato presidencial de Renovación Costarricense, calificó de "atropello y persecución" la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de rechazar toda la fórmula presidencial del partido.

En una entrevista con Teletica.com aseguró que lo considera un ataque a los partidos pequeños y en beneficio de los tradicionales. (ver video adjunto)



"Me parece que es gravísimo que le TSE persiga a partidos pequeños. La democracia costarricense es una democracia madura, si queremos participar 26 o 27 partidos es el pueblo el que tiene que definir quien va a participar luego de las elecciones en un proceso legislativo o ejecutivo, no el TSE", dijo el periodista.

En la resolución emitida este jueves, el tribunal alegó que al momento de realizar la designación y ratificación de sus candidaturas la agrupación no se encontraba con sus estructuras vigentes, un requisito insalvable para dicha inscripción.



Rodríguez desmintió esta información e insistió que estructura de Renovación Costarricense estaba vigente en ese momento.

También buscaba la primera diputación por San José.



El periodista también criticó fuertemente la salida de Luis Antonio Sobrado como presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, para evitarse así la persecución de partidos pequeños.

Sobrado alegó que esta fue por la participación de su cuñada como vicepresidenta de la agrupación liderada por Rolando Araya.

"Me parece muy sospechosa la salida del presidente del TSE, y menos de 48 horas después anuncian que hay partidos que no pueden participar. ¿Qué es lo que hay detrás? No nos chupamos el dedo, creemos que hay algo oscuro ahí y vamos a salir a defendernos", manifestó a este medio.