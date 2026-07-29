"Cada vez cuesta más sobrevivir": taxistas marchan para exigir regulación de plataformas

Las deudas aumentan, los clientes disminuyen y la incertidumbre crece. Esa, según un taxista de Ciudad Quesada, es la realidad que enfrentan muchos conductores que participaron este martes en una manifestación en San José para exigir la regulación de las plataformas digitales de transporte (ver video adjunto).



Los transportistas aseguran que cada vez es más difícil hacer frente a los pagos y que la ausencia de una legislación para este tipo de servicios ha complicado la situación económica de numerosos taxistas en todo el país.



La marcha, convocada por diversas organizaciones de transporte, recorrió la Avenida Segunda hasta la Asamblea Legislativa con el objetivo de solicitar la aprobación del proyecto de ley presentado por el Gobierno en 2023 para regular plataformas como Uber y DiDi.



Aunque la propuesta contó inicialmente con el respaldo del Gobierno, representantes de los taxistas y de las plataformas digitales, el expediente permanece en revisión de mociones en comisión y aún deberá superar el debate en el Plenario Legislativo antes de convertirse en ley.