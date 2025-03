Burlarse del peso de un niño puede marcar el resto de su vida de manera negativa

Palabras como esas que escuchó desde que era muy niña la llevaron a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria (vea video adjunto de Telenoticias).​

"Dejás de comer un gran periodo y luego te das un tipo de alimentación que es inadecuada. Hacía mucho ejercicio. Comía algo demás y pasaba a una farmacia y me compraba unos laxantes. Todo eso me fue haciendo daño, hasta que, a la fecha, soy celiaca, me salió un problema a nivel de intestino, retengo demasiado líquido, se me hacen muchos edemas en las piernas, me duele demasiado la cabeza... son muchas cosas que vienen a raíz de tanto daño que uno se hace por no tener una guía adecuada", añadió Quesada.