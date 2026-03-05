Bomberos usan dron para detectar focos de calor sin humo en Guanacaste

Después de un exitoso día en la atención de los incedios forestales que afectan a Guanacaste, el Cuerpo de Bomberos desplegó este jueves un dron con capacidad de identificar focos de calor, aún cuando de estos no salga humo.

Así lo dio a conocer el jefe de la Brigada Forestal de Filadelfia de Carrillo, Luis Gabriel Barrantes, en entrevista con Telenoticias (vea video adjunto).

"Fue muy exitoso el trabajo de ayer. Hoy (jueves) es verificar en campo. Tenemos un vehículo con dron y capacidad de imagen termal que nos permite detectar a estas tempranas horas focos calientes aún cuando no haya presencia de humo. Esa será una de las principales labores para ese y otros incendios", explicó el vocero.

A lo largo del miércoles, los apagafuegos se dedicaron a colocar material en diferentes puntos, con el objetivo de frenar la propagación de las llamas, que en cuatro días consumieron 2.466 hectáreas de terreno en Liberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces, Abangares y Carrillo.

Como parte de los esfuerzos para contener 10 incendios forestales activos en esa provincia —de los cuales 3 son de máxima categoría— los Bomberos habilitarán este jueves un campamento en Filadelfia de Carrillo.

Dicho punto resulta estratégico, ya que permite reducir los tiempos de respuesta y desplazamientos del personal que hace frente al fuego. Esto incluye entre 25 y 40 funcionarios adicionales a los que ya están asignados en Guanacaste.

Los apagafuegos que atienden la emergencia provocada por las llamas provienen de todas las estaciones del país y trabajan en roles por operaciones sostenidas de 12 horas.

Barrantes destacó que, en este tipo de eventos, aunque el equipo con el que cuentan los bomberos es más liviano, las circunstancias de los incendios forestales obligan a llevar un mayor peso por las herramientas, así como por la hidratación y alimentación que requieren. A esa complicación se deben añadir los extensos recorridos, la topografía del lugar y la exposición a altas temperaturas por amplios periodos.