Bloqueo en sede del TEC por becas: Rectora negociará directamente con estudiantes

La protesta de estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) en reclamo por problemas con las becas socioeconómicas subió de tono este viernes. Ahora los manifestantes no solo tienen tomados los accesos al campus de Cartago, sino que impiden la entrada al centro educativo.

En medio de esa escalada, la casa de enseñanza confirmó el inicio de una negociación con el movimiento, a eso de las 10:00 a. m. en la Rectoría.

La cita fue pactada tras una conversación que la propia rectora, María Estrada, tuvo horas antes con la presidenta de la Federación de Estudiantes del Tecnológico (FEI-TEC), María José Zamora, así como con el representante estudiantil Daniel Ruiz.

Precisamente, esas tres figuras protagonizan la negociación. Junto a ellos estarán, también, las funcionarias de la Rectoría, Yessica Mata y Dahian Sánchez; además del alumno Anthony Barrantes.

El testigo del diálogo será el coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico del Consejo Institucional, Teodolito Guillén.

A la reunión acudirá también personal del Departamento de Comunicación y Mercadeo, quienes tendrán a su cargo la elaboración de los mensajes que saldrán del encuentro.

Como parte de lo acordado en la conversación matutina, se establecieron las siguientes normas para la negociación:

Se dejará por escrito una minuta que incluya los temas analizados y los acuerdos tomados.

Se harán comunicados de los acuerdos de manera conjunta, entre la Federación y la Rectoría, posterior a cada reunión.

Se realizarán las reuniones de manera presencial en la Rectoría.

Las partes se comprometieron a mantener informadas a sus comunidades sobre el avance del diálogo y las decisiones que en ese marco se tomen.

El movimiento de protesta se deriva de una sobreejecución del presupuesto de becas que el Tecnológico hizo en la primera mitad del año, lo que obligará a hacer ajustes en las ayudas que los estudiantes reciban en los próximos seis meses.