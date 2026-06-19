Bancos alertan sobre uso de inteligencia artificial para cometer estafas

La inteligencia artificial no solo está transformando la forma en que las personas trabajan y se comunican. También se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por delincuentes para hacer sus estafas más sofisticadas y difíciles de detectar.

La Asociación Bancaria Costarricense advirtió que los ciberdelincuentes están aprovechando esta tecnología para crear audios, mensajes y videos falsos que aparentan provenir de familiares, conocidos, instituciones públicas e incluso entidades financieras.

Según explicó Raúl Rivera, representante de la organización, estas nuevas modalidades buscan generar confianza en las víctimas para obtener información sensible, sustraer datos personales y acceder a cuentas bancarias.

Aunque las herramientas utilizadas evolucionan constantemente, el objetivo de los estafadores sigue siendo el mismo: lograr que las personas compartan contraseñas, códigos de seguridad o realicen transferencias bajo engaño.

¿Cómo identificar una posible estafa?

Los expertos señalan que una de las principales señales de alerta es el sentido de urgencia.

Es común que los delincuentes intenten presionar a las víctimas con mensajes alarmantes o situaciones aparentemente graves para evitar que tengan tiempo de verificar la información antes de actuar.

Por ello, recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que exija una respuesta inmediata, solicite datos confidenciales o pida realizar movimientos bancarios de forma apresurada.

Recomendaciones para protegerse

Ante el aumento de estas amenazas digitales, la Asociación Bancaria recomienda utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, activar el doble factor de autenticación, verificar la identidad de quien envía mensajes o realiza llamadas e ingresar a las plataformas bancarias directamente desde los sitios oficiales.