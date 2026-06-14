Balaceras en escuelas y colegios: ¿cómo manejar las secuelas emocionales?

Las balaceras ocurridas cerca de centros educativos no solo generan preocupación por la seguridad, sino también por las consecuencias emocionales que pueden dejar en niños y adolescentes.



La Fundación La Casa de los Niños advirtió que la violencia comunitaria está provocando consecuencias emocionales en menores de edad expuestos de forma directa o indirecta a este tipo de situaciones.

La organización, que trabaja con población en condición de vulnerabilidad, señala que el impacto trasciende el ámbito de la seguridad y alcanza aspectos relacionados con la salud mental y el desempeño académico.



Según explicó Catalina Chaves Fournier, directora ejecutiva de la fundación y especialista en niñez y adolescencia, los menores pueden experimentar afectaciones significativas al escuchar disparos, observar operativos policiales frecuentes o vivir en comunidades donde estos hechos se presentan de manera recurrente.

“La seguridad escolar no puede limitarse únicamente a cerrar portones. También implica proteger emocionalmente a los menores que hoy están creciendo con miedo o, peor aún, asumiendo la violencia como un estilo de vida”, dijo Chaves.

Entre las principales consecuencias identificadas figuran ansiedad, miedo constante, alteraciones del sueño, irritabilidad, dificultades para concentrarse y disminución en el rendimiento escolar. Asimismo, algunos menores pueden desarrollar síntomas asociados al estrés postraumático.



La organización también alertó sobre el efecto que la exposición continua a hechos violentos puede tener en los adolescentes. La repetición de estos eventos, sumada al acceso a contenido relacionado con violencia en redes sociales y otros espacios digitales, podría favorecer la normalización de estas conductas y disminuir la percepción del riesgo.



Ante este panorama, especialistas recomiendan a padres y encargados mantener conversaciones abiertas y adecuadas a la edad de los menores, responder sus inquietudes sin recurrir a detalles gráficos, evitar la exposición a imágenes violentas y validar las emociones que puedan manifestar.



Además, aconsejan preservar rutinas estables, ofrecer espacios seguros de diálogo y prestar atención a cambios de conducta que puedan evidenciar afectaciones emocionales. En caso de síntomas persistentes de ansiedad, temor o aislamiento, se recomienda buscar acompañamiento profesional.



La Fundación La Casa de los Niños considera necesario fortalecer los protocolos de actuación ante balaceras ocurridas en las inmediaciones de centros educativos.

La organización sostiene que la protección de niños y adolescentes debe contemplar tanto la seguridad física como el bienestar emocional, en un contexto donde la violencia comunitaria continúa representando un desafío para el entorno educativo y social del país.

