EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Autoridades ya reportan muerte de miles de tortugas en incendio de Palo Verde

Este parque nacional es uno de los humedales más importantes de Costa Rica y forma parte de la lista mundial de ecosistemas protegidos por la Convención Ramsar.

Por Valeria Martínez 2 de junio de 2026, 17:06 PM

Animales silvestres como felinos y venados luchan por sobrevivir al incendio forestal que sigue fuera de control en el Parque Nacional Palo Verde, el cual ya afecta un 20% del área protegida y se ha convertido en el más grande registrado en lo que va del año.

Las autoridades ya reportan la muerte de miles de tortugas que no lograron escapar o quedaron atrapadas entre madre, piedras y cenizas.

Un equipo de Telenoticias ingresó a la zona junto al Cuerpo de Bomberos y los bomberos forestales del SINAC, constatando la magnitud del desastre: en apenas cuatro días, el fuego pasó de 400 a 4.000 hectáreas, equivalente a 56 veces el Parque Metropolitano La Sabana.

Aunque el incendio se concentra en sectores de humedal, las autoridades trabajan contrarreloj para evitar que las llamas alcancen zonas boscosas y que el impacto sobre la flora y fauna sea aún más devastador.

El Parque Nacional Palo Verde es uno de los humedales más importantes de Costa Rica y forma parte de la lista mundial de ecosistemas protegidos por la Convención Ramsar. Solo en aves, se registran más de 280 especies, entre residentes y migratorias.

En esta ocasión, el fuego no fue provocado por el hombre, sino por un rayo que cayó el pasado jueves.

El humo ya se ha extendido por varios kilómetros y ha sido percibido en comunidades guanacastecas, con reportes incluso en La Cruz y el aeropuerto de Liberia.

mundial2026

Tags
Más notas