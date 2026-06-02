Autoridades ya reportan muerte de miles de tortugas en incendio de Palo Verde

Animales silvestres como felinos y venados luchan por sobrevivir al incendio forestal que sigue fuera de control en el Parque Nacional Palo Verde, el cual ya afecta un 20% del área protegida y se ha convertido en el más grande registrado en lo que va del año.

Las autoridades ya reportan la muerte de miles de tortugas que no lograron escapar o quedaron atrapadas entre madre, piedras y cenizas.

Un equipo de Telenoticias ingresó a la zona junto al Cuerpo de Bomberos y los bomberos forestales del SINAC, constatando la magnitud del desastre: en apenas cuatro días, el fuego pasó de 400 a 4.000 hectáreas, equivalente a 56 veces el Parque Metropolitano La Sabana.

Aunque el incendio se concentra en sectores de humedal, las autoridades trabajan contrarreloj para evitar que las llamas alcancen zonas boscosas y que el impacto sobre la flora y fauna sea aún más devastador.

El Parque Nacional Palo Verde es uno de los humedales más importantes de Costa Rica y forma parte de la lista mundial de ecosistemas protegidos por la Convención Ramsar. Solo en aves, se registran más de 280 especies, entre residentes y migratorias.

En esta ocasión, el fuego no fue provocado por el hombre, sino por un rayo que cayó el pasado jueves.

El humo ya se ha extendido por varios kilómetros y ha sido percibido en comunidades guanacastecas, con reportes incluso en La Cruz y el aeropuerto de Liberia.