Autoridades advierten sobre multas por lana silvestre en decoraciones navideñas

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) pidió a la población evitar la extracción y compra de musgo o “lana” silvestre para elaborar portales navideños, debido a que esta práctica es ilegal y afecta ecosistemas.

La institución recordó que la comercialización no autorizada puede ser sancionada según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (ver video adjunto de Telenoticias).



Según el MINAE, la extracción del musgo impacta directamente la protección de los suelos y la conservación de la humedad en los bosques, funciones esenciales para mantener la salud de los ecosistemas. Por ello, únicamente se permite la venta de musgo certificado, el cual se puede reconocer porque viene empacado y con una calcomanía oficial del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que garantiza su procedencia legal.



Las autoridades recomiendan a la ciudadanía optar por alternativas como arena, aserrín o reutilizar la lana comprada legalmente en años anteriores. Además, el SINAC realiza operativos en distintas zonas del país para verificar permisos de venta y detener el comercio ilegal.



En caso de conocer sobre extracción, transporte o venta irregular de musgo, los ciudadanos pueden denunciar al 1192.

