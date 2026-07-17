Auditoría revela que 1,4 millones de pacientes esperan atención en la CCSS

Las listas de espera continúan siendo uno de los mayores desafíos para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Pese a las estrategias implementadas para reducir los atrasos, una reciente auditoría interna evidencia que la cantidad de casos pendientes sigue en aumento.

Según el informe, para marzo de este año la institución acumulaba 1.440.550 casos en lista de espera, distribuidos entre cirugías, procedimientos y consultas externas especializadas (ver video adjunto en la portada).

El problema sigue creciendo.

En el caso de las cirugías, la cantidad de asegurados en espera pasó de 190.076 a 204.622 pacientes en el plazo de un año.

La situación más crítica se registra en los procedimientos médicos, donde la lista creció de 723.156 a 873.572 casos pendientes.

Por su parte, la consulta externa especializada también reportó un aumento, al pasar de 340.558 a 362.356 pacientes en espera.

Esperas de hasta año y medio La auditoría también revela que los tiempos de atención continúan siendo elevados.

En promedio, un paciente debe esperar:

441 ﻿ días para una cicirugía

207 días para un procedimiento

540 días para una consulta externa especializada ﻿

Estas cifras reflejan un impacto directo en la calidad de vida de miles de personas que dependen de los servicios de la seguridad social.

Más allá de una cita pendiente.

El informe señala que el problema no se limita a la asignación de citas.

En muchos casos, los tratamientos se retrasan debido a la falta de exámenes diagnósticos, reportes especializados, disponibilidad de camas hospitalarias, especialistas o espacios en salas de cirugía.

Además, la auditoría identifica debilidades en la coordinación entre hospitales y clínicas, frecuentes reprogramaciones de citas y procedimientos, repetición de valoraciones médicas y dificultades para priorizar a los pacientes según la gravedad de sus condiciones.

Telenoticias consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social sobre los hallazgos del informe; sin embargo, al cierre de esta edición, la respuesta de la institución se mantenía en trámite.