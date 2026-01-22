¡Atención, conductores! Ruta al Volcán Poás estará cerrada durante varios días

Si usted está pensando en visitar el Volcán Poás en los próximos días, tome en cuenta que el paso por la ruta principal se interrumpirá del 21 al 25 de enero de 2026, debido a un cierre preventivo del puente ubicado sobre la quebrada Tigre, en el sector de Poasito.



Según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el puente actual presenta daños importantes, por lo que será sustituido posteriormente por un puente modular lanzable tipo Bailey, de una sola vía. No obstante, esta sustitución no se realizará en estos días.



De momento, se ejecutarán reparaciones paliativas que permitirán habilitar nuevamente la estructura a partir del 26 de enero, aunque con paso regulado y restricción para vehículos pesados.



Ante esta situación, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) comunicó que el Parque Nacional Volcán Poás también tendrá un cierre temporal de acceso. Las personas que ya hayan adquirido su entrada y se vean afectadas por esta medida deben escribir al correo [email protected] para recibir orientación.



Como ruta provisional, y únicamente hasta el lunes, los usuarios podrán utilizar la conocida “ruta vieja de Poás”, una vía cantonal que presenta condiciones aptas solo para vehículos de doble tracción, debido a su ancho reducido, pendientes pronunciadas y curvas cerradas.