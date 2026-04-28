Así opera el programa que convirtió a Teletica y otros 20 medios en laboratorios de IA

Tras meses de trabajo intensivo, el AI Product Lab (AIPL) llegó a su fin marcando un hito en la transformación digital del periodismo en América Latina. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el respaldo de Google News Initiative y desarrollada por Marktube Group, permitió que más de 20 medios de la región implementaran soluciones concretas de inteligencia artificial que van más allá de la experimentación: abordan desafíos críticos de negocio como la automatización de procesos, la generación de nuevos ingresos y la optimización de coberturas informativas en tiempo real.

Teletica fue uno de los medios seleccionados para participar en este programa, concebido para fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de las organizaciones de prensa de Latinoamérica y el Caribe, con la inteligencia artificial como eje central en el ciclo de vida de productos y flujos de trabajo.

Una metodología orientada a resultados

El programa se estructuró en tres etapas claramente definidas. La primera consistió en una fase formativa de 12 sesiones grupales con expertos internacionales que proporcionaron la base conceptual necesaria. La segunda introdujo talleres de prototipado intensivos —conocidos como workshops 1:1— diseñados para traducir ideas abstractas en prototipos viables. La tercera fase otorgó acceso a fondos de implementación con acompañamiento técnico personalizado durante tres meses, garantizando el despliegue efectivo de cada solución.

"La diferencia fundamental de este programa radica en la incorporación de los talleres de prototipado. No nos quedamos en la teoría; la metodología obligó a los medios a pensar en términos de 'producto', validando la viabilidad técnica y el impacto financiero de cada idea antes de escribir la primera línea de código", explicó Ezequiel Arbusti, directivo de Marktube Group.

Durante estas sesiones, los mentores trabajaron con equipos interdisciplinarios de cada medio empleando herramientas de diseño de producto para definir el producto mínimo viable (MVP), mapear los flujos de datos y establecer objetivos con resultados clave medibles, asegurando que la inversión de tiempo y recursos tuviera un retorno operativo claro.

Del temor a la arquitectura inteligente

El impacto fue tangible. Los medios participantes desarrollaron soluciones que mejoran la eficiencia operativa, fortalecen la toma de decisiones basada en datos y abren nuevas oportunidades de negocio.

"Vimos una evolución impresionante. Pasamos de medios que tenían miedo o curiosidad por la IA, a equipos técnicos que hoy son capaces de diseñar arquitecturas RAG o agentes inteligentes que interactúan directamente con sus bases de datos para generar valor informativo real", afirmó Rolando Castañón, jefe de las mentorías técnicas del programa.

Para los líderes de las organizaciones involucradas, los resultados confirmaron el potencial de apostar por la innovación tecnológica en el periodismo. "El AI Product Lab refleja el enorme potencial de la innovación cuando se combina con talento, compromiso y una visión clara de futuro. Hemos visto un entusiasmo extraordinario por parte de los medios participantes, que han pasado de explorar la inteligencia artificial a integrarla de manera concreta en sus operaciones. En un momento de transformación profunda para el periodismo, este programa demuestra que es posible fortalecer la sostenibilidad, la calidad y el impacto del trabajo periodístico. Agradecemos especialmente a Google por su apoyo estratégico para hacer posible esta iniciativa", afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Google, por su parte, destacó el alcance regional de la iniciativa y su capacidad para establecer nuevos estándares en la industria.

"En Google, nos entusiasma ver cómo los medios en América Latina están incorporando el uso de la IA para mejorar procesos. Más allá de la tecnología, lo que realmente nos inspira es observar cómo están integrando la IA para redefinir el periodismo, haciéndolo no solo más eficiente, sino más sostenible. Nos alegra ser parte de este camino, viendo cómo la innovación regional está marcando un nuevo estándar para la industria", compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Los 21 medios participantes

Entre las organizaciones que recibieron fondos y acompañamiento técnico para ejecutar sus proyectos figuran: ABC (Paraguay), Agencia Ocote (Guatemala), Búsqueda (Uruguay), Confidencial (Nicaragua), CR Hoy (Costa Rica), Diario El Heraldo (Honduras), Divergentes (Nicaragua), El Nacional (Venezuela), El País (Uruguay), El Regional del Zulia (Venezuela), La Hora (Ecuador), La Nación (Costa Rica), La Prensa (Nicaragua), La Prensa (Panamá), La Prensa Gráfica (El Salvador), Listín Diario (República Dominicana), Montevideo Portal (Uruguay), Prensa Libre (Guatemala), Redacción Regional (El Salvador), Revista Nómadas (Bolivia) y Televisora de Costa Rica - Teletica (Costa Rica).