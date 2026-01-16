¿Apoya el ministro de Educación las reformas al Consejo Superior?

El Consejo Superior de Educación (CSE) ha sido objeto reciente de críticas, luego de decisiones sin el debido sustento. Diferentes actores han llamado a reformar ese órgano, que está consagrado en el artículo 81 de la Constitución Política.

Tanto es así que, tras analizar la eliminación del Programa Nacional de Informática Educativa, así como el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, el más reciente Estado de la Educación urgió hacer cambios en esa instancia.

¿Pero esa visión la comparte el Gobierno de la República?

"Yo creo que, como todo en la vida, todos los procesos, todos los ministerios, tienen áreas de mejora. El Consejo Superior de Educación hace su mejor esfuerzo, pero todo tiene áreas de mejora, todo es mejorable y todo lo que sea mejorar es bienvenido y yo lo apoyo", señaló en entrevista con Teletica.com el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez.

En esa línea, el jerarca recordó que en los últimos años la Asamblea Legislativa aprobó modificaciones en la composición del Consejo Superior, al integrar un representante de la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven, así como otro del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro).

Pero además, en el Congreso se tramitan otras iniciativas para incorporar otros 10 miembros.

"Yo considero que en el Consejo Superior de Educación deben estar las personas más brillantes en el tema de educación, más comprometidas con la educación, con más vocación para la educación, porque es un ente que determina la política educativa del país y deben estar las mejores personas. Pero eso no quiere decir que tenga que haber una persona para cada sector de la sociedad. Sería algo inmanejable. "Entonces yo creo que hay que analizar con mucho cuidado cuáles son las reformas que hay que hacerle al Consejo. Hay que analizar la parte técnica, la parte legal, la parte económica, la parte de competencias constitucionales y legales, etcétera. Para que el Consejo sí sea un ente técnico del más alto nivel, pero que sea, un ente que sea eficiente, es decir, que pueda realmente generar las políticas educativas que el país necesita y que no se vuelva un cuello de botella por tener miembros de todo tipo y de todos los sectores sociales", comentó el titular.

A criterio de Sánchez, debe analizarse mejor el estado actual del órgano para determinar cuáles son los cambios que requiere.

Por ejemplo, el Estado de la Educación resaltó la necesidad de dotar de mayor independencia al Consejo Superior, para evitar que este sea susceptible a presiones políticas.

"Yo creo que eso pasa también por un tema de mejorar muchos de los procesos entre Ministerio de Educación Pública (MEP), entiéndase la administración, y el Consejo, que haya una mayor proactividad del mismo Consejo. Y, efectivamente, como muchos otros departamentos, instituciones o consejos como este, pues hay que valorar si se requiere de más recursos humanos, de más recursos económicos para mejorar ciertos procesos y que esa independencia sea producto de la mejora en los procesos. "Pero yo no creo que haya que hacer cambios constitucionales para mejorar lo que es la independencia del Consejo en términos de las decisiones que toma. Porque lo que habla el Estado de la Educación es un poco también de fortalecer la parte de recursos humanos, la parte económica y demás, para que el Consejo sea más robusto y, por tanto, más independiente. Creo que el tema es bastante complejo, tiene muchas aristas, muchas patas del banco, que hay que analizar muy bien cómo fortalecer las para tener un mejor consejo, un mejor Consejo Superior de Educación", enfatizó el ministro.

El jerarca también se refirió a un proyecto de Ley para la Creación del Sistema Nacional de Macro Evaluación Educativa; iniciativa que también recomendó el Estado de la Educación.

Si bien Sánchez sostuvo que nadie critica el interés de mejorar la forma en la que los estudiantes son evaluados, si es necesario determinar dónde se colocaría una potencial agencia responsable y el nivel de independencia que se le concedería, de manera que “no roce” con la Carta Magna.