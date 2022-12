Apertura parcial de Circunvalación Norte le corresponde al MOPT, afirma Contraloría

8 de diciembre de 2022, 11:40 AM

La apertura parcial del tramo de Circunvalación Norte que el ministro de Transportes, Luis Amador, prometió para el 15 de diciembre próximo, está muy cerca de no suceder.

“Eso es lo que está 'en veremos', no depende de nosotros, depende de si ellos aceptan”, dijo Amador.

Sin embargo, la Contraloría no solo fue enfática en que no es su responsabilidad aceptar o modificar contratos para esa recepción parcial, sino que además no existe ninguna solicitud formal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en ese sentido, pues el contrato mismo ya establece esa posibilidad bajo el riesgo de aplicar eventuales garantías.