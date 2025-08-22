Allanamiento en parque acuático de Guápiles termina con decomiso de tiburones

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) decomisó dos tiburones que eran mantenidos en cautiverio en el parque acuático Magic Play Land, ubicado en San Bosco de la Colonia de Guápiles.

La intervención se realizó el pasado miércoles 20 de agosto tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia de estas especies en el sitio.

"Durante la inspección, los funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo) identificaron un tiburón nodriza, conocido popularmente como “tiburón gato” (Ginglymostoma cirratum), y un tiburón de arrecife de punta blanca (Triaenodon obesus).

"Ambas especies están contempladas en las listas de interés pesquero y acuícola del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), de acuerdo con el Acuerdo AJDIP-289-2017", indicó el SINAC.

Uno de los tiburones decomisados.

El SINAC informó que la denuncia será trasladada a INCOPESCA, entidad competente para determinar las acciones legales y administrativas que correspondan.

“Cada año, en nuestro país, estas prácticas generan un grave impacto ambiental. Es necesario rechazar el comercio y cautiverio de animales silvestres”, comentó Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE).

El MINAE y el SINAC recordaron que mantener animales silvestres como mascotas es ilegal. Además, invitaron a la población a denunciar este tipo de situaciones a través de la línea 1192 o mediante el portal del Sistema Nacional de Denuncias Ambientales (SITADA), en www.sitada.go.cr.

