Alarma por personas fuera del mercado laboral: mujeres las más afectadas

La cantidad de personas que no participan en el mercado laboral continúa en aumento y las mujeres siguen siendo las más impactadas por esta tendencia, según la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al primer trimestre de 2026.

El estudio revela que aproximadamente 4 de cada 10 personas se encontraban fuera de la fuerza laboral durante este periodo, lo que refleja un estancamiento en la participación y un desafío para la economía nacional.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, unas 63 mil mujeres abandonaron la fuerza laboral, consolidándose como el grupo más afectado por esta situación.

Para los economistas, la disminución en la participación laboral y el estancamiento de la tasa de desempleo responden a factores estructurales y coyunturales que limitan las oportunidades de inserción, especialmente para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

El fenómeno plantea la necesidad de políticas públicas más inclusivas, que promuevan la equidad de género y la generación de empleo formal, con el fin de revertir la tendencia y garantizar mayor participación en el mercado laboral costarricense.