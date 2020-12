Afectados por incendio: "Nos quedamos con lo que andamos puesto"

La familia Aguilar Ramírez perdió su casa y todas sus pertenencias en un incendio ocurrido este martes en horas de la madrugada.

Un perro los alertó de las llamas. Inmediatamente salieron y despertaron también a los vecinos, quienes estaban en peligro.

Don Johnny y su hijo se encontraban trabajando como guardas de seguridad. A eso de las 2 a. m. les entró una llamada que nadie desearía recibir.

“En la madrugada me llamó mi esposa, que se estaba quemando la casita. Tuvimos que llamar a la empresa que nos dejara venirnos para ver en que ayudaba uno, pero ya no había nada que hacer. Dice mi esposa que fue demasiado rápido, cuando se dieron cuenta ya estaba todo en llamas y no se pudo sacar prácticamente nada. Nos quedamos con lo que andamos puesto”, relató el afectado.