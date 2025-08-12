Administración pide cuentas a empresa de seguridad por mujer que metió cuchillo a tribunales

La administración de los Tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, solicitó explicaciones a la empresa de seguridad privada VMA, luego de que una adulta mayor lograra entrar con un cuchillo hasta el tercer piso, en el que se celebra un juicio contra el exmagistrado Celso Gamboa.

Mediante la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia, los responsables del edificio confirmaron a Teletica.com que, después del incidente ocurrido el 8 de agosto pasado, hicieron una solicitud de informe a la compañía, que provee el servicio de revisión inicial en el lobby de entrada al inmueble.

A VMA, además, se le indicó la necesidad de reforzar los procedimientos de verificación, a fin de garantizar “un control más riguroso” en la entrada a los tribunales.

La empresa, por su parte, indicó a este medio que el ente competente para referirse al evento era el Poder Judicial y que su única posición será la misma que esa institución emitiera.

De igual manera, la compañía señaló que no tenía información adicional a la que ha compartido la Corte.

VMA tiene en la actualidad a su cargo un primer filtro de seguridad en el edificio. Por él deben pasar todos los usuarios. El mismo consiste en una revisión mediante dos detectores de metales (uno mediante un arco y el otro manual, a cargo de un agente), así como un escaneo de bolsos y bultos.

A pesar de lo anterior, y como lo reveló Teletica.com, una mujer logró llegar hasta el tercer piso con un objeto punzocortante. Ella fue detectada por uno de los puestos de control que el Poder Judicial tiene en cada ala del inmueble, en los ingresos a las salas de juicio. A diferencia del ubicado en la primera planta, estos son operados por el Departamento de Seguridad de la Corte.

Dichos controles son bastante similares, con la única diferencia de que, en el tercer piso, a los visitantes se les pide identificarse con la cédula, así como indicar el lugar al que se dirigen.

En el caso de la adulta mayor, estaba iba hacia la sala 13, un área considerada “sensible”, de acuerdo con la información proporcionada por la administración.

Luego de que se le encontrara el cuchillo, el mismo fue retenido y la mujer plenamente identificada por el personal.

