"A veces comemos dos veces al día": el rostro de los 400 mil ticos en extrema pobreza

"Me han regalado el zinc, madera. Poquito a poco ahí vamos. Es muy difícil, muy duro. Muchos a veces criticarán que es una casa humilde, pero para mí es una casa grandísima, porque hoy por hoy hay gente que no tiene donde vivir y no tiene nada. Esta casita para mí es lo máximo que Dios me ha regalado", narra la madre.