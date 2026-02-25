503 expropiaciones ponen en duda la ampliación de la carretera a San Ramón

El proyecto para ampliar la carretera a San Ramón enfrenta serias dudas en la Asamblea Legislativa, debido al alto número de expropiaciones pendientes y al financiamiento que estas requieren.

Según datos del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), a lo largo de los 55 kilómetros de la ruta se contabilizan 503 expropiaciones, que demandarán alrededor de $113 millones. Este monto no está contemplado dentro de los créditos por $770 millones destinados a financiar la obra, por lo que deberá salir directamente del Presupuesto Nacional.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asegura que cuenta con una consultora para agilizar los trámites y que espera concretar entre 100 y 120 expropiaciones por año hasta 2031. Además, el Gobierno afirma que los recursos están asegurados: este año el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) dispone de ¢4.000 millones y para 2027 se proyectan hasta ¢25.000 millones para avanzar con los procesos.

Si el proyecto se aprueba este año, la contratación tardaría hasta 14 meses y las obras iniciarían en 2027, con la meta de concluir la ampliación de la ruta en 2031.

Mientras tanto, los diputados cuestionan si el Gobierno podrá cumplir con el ritmo necesario para evitar retrasos en una obra considerada estratégica para el desarrollo de la región.