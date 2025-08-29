Estos son los horarios del Skatedra

Lo más destacado
El festival se llevará a cabo este sábado en Río Campo, Lindora, con bandas nacionales e internacionales de ska y reggae.
Se acabó la espera: este sábado llega Skatedra, el festival de música que une lo mejor del género en América Latina con las principales agrupaciones del país.
A continuación, los últimos detalles del evento:
Fecha: 30 de agosto
Lugar: Río Campo en Lindora.
Horarios:
- 2 p. m. – Apertura de puertas.
- 3 p. m. – La Milixia.
- 4 p. m. – Los Garbanzos.
- 5 p. m. – Mentados.
- 6:10 p. m. – Los Calzones.
- 8:10 p. m. – La Vela Puerca.
- 10:10 p. m. – Los Pericos.
Entradas: disponible en eticket.cr.
Pingüino, cantante de Los Calzones, explicó por qué los argentinos disfrutan tanto tocar en Costa Rica:
“Pasión. Es terrible, pero en serio. Hay una diferencia concreta, real, en el público tico. Mucho, se siente mucho, muchísimo. Desde que fuimos a tocar la primera vez no se nos olvida: es una cosa fervorosa, terrible”.
Por su parte, Juanchi Baleirón, vocalista de Los Pericos, dejó abierta la posibilidad de una sorpresa durante el concierto:
“Siendo bandas amigas, conocidas y emparentadas por un género, nos vamos a divertir y seguramente saldrá —como dicen en México— un palomazo, una subida al escenario, una montada a tarima para hacer algo cruzado, seguramente”.
Cantante de Los Calzones: “Costa Rica será testigo de que estrenamos una canción a nivel mundial”
Este sábado 30 de agosto, Costa Rica será escenario de una cita imperdible para los amantes del ska: el Festival Skatedra. Entre las agrupaciones internacionales invitadas, destaca la presencia de Los Calzones, la legendaria banda argentina fundada en 1988.
El cantante de la agrupación, conocido como "Pingüino", adelantó un regalo especial para el público tico: “Costa Rica va a ser testigo de que estrenamos una canción a nivel mundial”.
El cariño de Los Calzones con sus fanáticos se ha construido durante varias visitas, la más reciente en febrero del 2023.
La Vela Puerca: la banda de amigos que celebra 30 años en el Skatedra
Los uruguayos de La Vela Puerca están celebrando 30 años de música. Como parte de su fiesta de aniversario, estarán en el festival Skatedra 2025.
El evento, que se llevará a cabo este 30 de agosto en Río Campo, y cuyas entradas se pueden adquirir en www.eticket.cr, contará además con la presencia de Los Pericos y Los Calzones como invitados internacionales. De Costa Rica, la música estará a cargo de Los Garbanzos, Mentados y La Milixia.
Teletica.com conversó con Alejandro “Ale” Piccone, de La Vela Puerca, quien fue claro en señalar lo que considera el éxito de la agrupación:
“Tenemos la suerte de poder vivir una historia increíble musicalmente como amigos, como un grupo de amigos que somos. Y ahora van 30 años, impensados quizás, pero los llevamos con muchísimas ganas. Estamos muy felices de poder seguir en este camino y ojalá que sean muchos años más. Ya llegamos hasta los 30 y ahora los estamos festejando, así que felices con eso”, señaló.
Cantante de Los Pericos: “Siempre que vamos, sucede algo lindo”
Juanchi Baleirón es el cantante de Los Pericos, una de las tres bandas internacionales que estarán en el Skatedra, un festival que los reunirá con Los Calzones, La Vela Puerca y los ticos de Los Garbanzos, Mentados y La Milixia.
No es la primera vez que Los Pericos se suben a los escenarios nacionales; son viejos conocidos de la fanaticada local, y esto lo llevan muy en el corazón.