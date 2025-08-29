Estos son los horarios del Skatedra

Se acabó la espera: este sábado llega Skatedra, el festival de música que une lo mejor del género en América Latina con las principales agrupaciones del país.

A continuación, los últimos detalles del evento:

Fecha: 30 de agosto

Lugar: Río Campo en Lindora.

Horarios:

2 p. m. – Apertura de puertas.

3 p. m. – La Milixia.

4 p. m. – Los Garbanzos.

5 p. m. – Mentados.

6:10 p. m. – Los Calzones.

8:10 p. m. – La Vela Puerca.

10:10 p. m. – Los Pericos.

Entradas: disponible en eticket.cr.

Skatedra 2025.

​Pingüino, cantante de Los Calzones, explicó por qué los argentinos disfrutan tanto tocar en Costa Rica:

“Pasión. Es terrible, pero en serio. Hay una diferencia concreta, real, en el público tico. Mucho, se siente mucho, muchísimo. Desde que fuimos a tocar la primera vez no se nos olvida: es una cosa fervorosa, terrible”.

Por su parte, Juanchi Baleirón, vocalista de Los Pericos, dejó abierta la posibilidad de una sorpresa durante el concierto:

“Siendo bandas amigas, conocidas y emparentadas por un género, nos vamos a divertir y seguramente saldrá —como dicen en México— un palomazo, una subida al escenario, una montada a tarima para hacer algo cruzado, seguramente”.