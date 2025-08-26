Cantante de Los Calzones: “Costa Rica será testigo de que estrenamos una canción a nivel mundial”

Este sábado 30 de agosto, Costa Rica será escenario de una cita imperdible para los amantes del ska: el Festival Skatedra. Entre las agrupaciones internacionales invitadas, destaca la presencia de Los Calzones, la legendaria banda argentina fundada en 1988.

El cantante de la agrupación, conocido como "Pingüino", adelantó un regalo especial para el público tico: “Costa Rica va a ser testigo de que estrenamos una canción a nivel mundial”.

El cariño de Los Calzones con sus fanáticos se ha construido durante varias visitas, la más reciente en febrero del 2023.

“Pasión. Es terrible, pero en serio. Hay una diferencia concreta, real, en el público tico. Mucho, se siente mucho, muchísimo. Desde que fuimos a tocar la primera vez no se nos olvida: es una cosa fervorosa, terrible”, explicó "Pingüino".

Fundados en 1988, los de Buenos Aires han construido una carrera que les ha permitido presentarse por toda América, además de llevar su ritmo a Europa en varias ocasiones.

¿El secreto del éxito? No lo tienen muy claro: “Eso lo vas a tener que preguntar a los ticos y a todo el resto de Sudamérica y una parte de Europa y de Estados Unidos, porque no lo sabemos”, comentó el cantante entre risas.

Sobre por qué la gente tiene una relación tan especial con el ska, esto dijo "Pingüino":

“El ska tiene pasión, tiene corazón y, por supuesto, las bandas que tocan ska no lo hacen por un motivo comercial, sino simplemente porque les gusta. Y cuando uno hace las cosas porque le gustan, esa vibración, ese deseo, esa energía le llega a la gente distinto”.

El festival

La organización del evento está a cargo de AEA Producciones Artísticas y House Of Artists, y se llevará a cabo este sábado 30 de agosto en Río Campo, con apertura de puertas a partir de las 2 p. m.

Esta edición reunirá a tres grandes de la música internacional y a tres de las bandas más importantes de la escena local.

Desde Sudamérica llegan Los Pericos, Los Calzones y La Vela Puerca, mientras que la representación tica corre por cuenta de Los Garbanzos, Mentados y La Milixia.

La venta oficial de entradas se realiza a través de www.eticket.cr y, en la publicación que aparece a continuación, puede repasar el orden de las presentaciones.