Entre cocodrilos, playas y volcanes activos: las aventuras de La Bersuit en Costa Rica

La gira de una banda por un país es comúnmente asociada al descontrol. Pero si se trata de Bersuit Vergarabat y Costa Rica, esto pareciera no ser así (por lo menos ante un periodista). Más bien, tiene que ver con el disfrute de la naturaleza.



En la cabeza de al menos tres de los integrantes de este grande del ska argentino, el principal recuerdo que vive se relaciona con los hermosos paisajes de las playas, lo verde de los caminos o la actividad de los colosos que cercan a las ciudades.

Subirá explicó que la banda ha tenido la oportunidad de recorrer bastante el territorio nacional, en una cantidad de giras que a esta altura ni recuerda.

Martín de nuevo intervino para recordar que hasta pudieron disfrutar de un volcán activo.

Y entonces la conversación cayó en un trance de alguna suerte existencialista.

Martín contó cómo el país lo sorprendió incluso en sus desplazamientos.

"Una cosa de las más lindas que vi. Pero aparte hay algo de lo que yo no me voy a olvidar nunca: en el camino de vuelta de las excursiones estas que hacemos al Arenal, veíamos que pasábamos por un lugar en el que estaba todo el campo alambrado y los palitos que sostenían el alambre, los palitos secos clavados en el piso, estaban todos verdes. La madera estaba seca y volvía a tener vida. Los palos del arco de la canchita de fútbol, hasta del travesaño brotaba. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, me mató de amor eso de que la madera seca volvía a tener vida. Me encantó", explicó el bateristas.