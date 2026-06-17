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Esto dice Liberia tras detención de su presidente para extradición a EE. UU.
Presidente de equipo de fútbol de Primera División detenido para extradición a EE. UU.
Fedefútbol previno a Liberia de "inconsistencias" en su información financiera y legal
Según la Federación, la gestión se realizó durante este mes. Al presidente liberiano, Wilder Eusse, fue detenido este miércoles con fines de extradición a Estados Unidos.
La Federación Costarricense de Fútbol informó que previno a la Asociación Deportiva Municipal Liberia y a la empresa administradora del club durante el presente mes de junio, debido a inconsistencias en la información financiera y legal presentada, las cuales están relacionadas con la transparencia financiera del equipo.
Esto luego de que el presidente de la institución, Wilder Eusse, también dueño de la empresa administradora del club, fuera detenido este miércoles con fines de extradición a Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, la Federación reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión dentro del fútbol nacional.
"En los últimos años, la Federación ha realizado numerosos ajustes en sus procesos de licenciamiento y en el control financiero, con el fin de mejorar la revisión de la información que presentan los clubes y tener criterios más claros a la hora de evaluar", informó la Federación.
Actualmente, los equipos de Primera y Segunda División se encuentran en la etapa final del proceso de licenciamiento, en la cual se les ha comunicado una serie de requerimientos de índole financiera.
Esto dice Liberia tras detención de su presidente para extradición a EE. UU.
El Municipal Liberia emitió un comunicado de prensa donde dan a conocer su postura luego de la detención de su presidente Wilder Eusse por solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.
Mediante su departamento de prensa, Liberia no quiso referirse mucho al caso.
Presidente de equipo de fútbol de Primera División detenido para extradición a EE. UU.
El presidente de un equipo de fútbol de la Primera División de Costa Rica, identificado con los apellidos Eusse Osorio, fue detenido este miércoles como parte de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico internacional.
Se trata de un ciudadano colombiano naturalizado costarricense, conocido como “El Soldado” o alias “Tío”.