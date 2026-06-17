Fedefútbol previno a Liberia de "inconsistencias" en su información financiera y legal

La Federación Costarricense de Fútbol informó que previno a la Asociación Deportiva Municipal Liberia y a la empresa administradora del club durante el presente mes de junio, debido a inconsistencias en la información financiera y legal presentada, las cuales están relacionadas con la transparencia financiera del equipo.

Esto luego de que el presidente de la institución, Wilder Eusse, también dueño de la empresa administradora del club, fuera detenido este miércoles con fines de extradición a Estados Unidos.

En un comunicado de prensa, la Federación reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión dentro del fútbol nacional.

"En los últimos años, la Federación ha realizado numerosos ajustes en sus procesos de licenciamiento y en el control financiero, con el fin de mejorar la revisión de la información que presentan los clubes y tener criterios más claros a la hora de evaluar", informó la Federación.



Actualmente, los equipos de Primera y Segunda División se encuentran en la etapa final del proceso de licenciamiento, en la cual se les ha comunicado una serie de requerimientos de índole financiera.

