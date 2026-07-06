Lo más destacado
Trump confirma haber pedido a la FIFA que reconsiderara la tarjeta roja de Balogun
UEFA y UE aseguran que FIFA cruzó "una línea roja" al quitar la suspensión a Balogun
Trump pidió al presidente de la FIFA la revisión de la tarjeta roja a Balogun
FIFA permite que estadounidense Balogun juegue los octavos pese a su expulsión
Infantino asegura haber dicho a Trump que las instancias de la FIFA son "independientes"
Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun, el presidente de la FIFA, no comentó el fondo del asunto.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes".
"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del fútbol mundial.
Criticado desde la suspensión el domingo de la sanción impuesta a Balogun —expulsado en octavos de final por pisar la pierna del bosnio Tarik Muharemovic y ahora habilitado para el partido de cuartos contra Bélgica—, Gianni Infantino no comentó el fondo del asunto.
"Leo las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la FIFA cuando se hacen públicas. A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas y, a veces, no lo estoy", esquivó. "Lo que sí hago siempre, sin embargo, es respetar esas decisiones y la autonomía de los órganos que las adoptan".
El dirigente italo-suizo afirmó que la independencia de los órganos judiciales de la FIFA -comisiones de disciplina, de ética y de apelación- era "esencial para la credibilidad y la integridad del fútbol", y que estos se pronunciaban "de manera autónoma", "sobre la base de los reglamentos aplicables y de los hechos concretos que se les someten".
La Comisión Disciplinaria de la FIFA no ha dado a conocer los motivos que la llevaron a conmutar la suspensión firme de Balogun por "un partido de suspensión condicional, acompañado de un periodo de prueba de un año".
Ni siquiera ante la federación belga, que lamentaba el lunes por la tarde no haber recibido "ni la decisión de la FIFA, ni la más mínima explicación sobre este expediente".
Según el Código Disciplinario de la FIFA, todos los miembros de su Comisión Disciplinaria son elegidos por cuatro años por el Congreso del organismo, "a propuesta del Consejo", es decir, del ejecutivo dirigido por Infantino.
El actual presidente es el emiratí Mohammad Al Kamali, elegido justo antes del Mundial de 2026.
Trump confirma haber pedido a la FIFA que reconsiderara la tarjeta roja de Balogun
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica en el Mundial.
"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que éste pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina.
UEFA y UE aseguran que FIFA cruzó "una línea roja" al quitar la suspensión a Balogun
El levantamiento de la suspensión de un partido de sanción al estadounidense Folarin Balogun por la FIFA ha provocado una oleada de indignación en el mundo del fútbol y en el ámbito político, tras la intervención del presidente estadounidense Donald Trump en el asunto.
UEFA critica con dureza la medida.
Trump pidió al presidente de la FIFA la revisión de la tarjeta roja a Balogun
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara una tarjeta roja recibida por la figura de su selección, Folarin Balogun, que le impedía jugar los octavos de final del Mundial, informó este domingo a la AFP una fuente cercana al caso.
Trump efectuó la llamada a Infantino, con el que mantiene una relación cercana, el miércoles en la misma jornada en que Balogun fue expulsado en los dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, detalló la fuente bajo condición de anonimato.
FIFA permite que estadounidense Balogun juegue los octavos pese a su expulsión
Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda, en una decisión aplaudida por el presidente Donald Trump.
"¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!", escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de que la FIFA anunciara la decisión de su Comisión Disciplinaria.