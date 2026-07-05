Trump pidió al presidente de la FIFA la revisión de la tarjeta roja a Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó al patrón de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara una tarjeta roja recibida por la figura de su selección, Folarin Balogun, que le impedía jugar los octavos de final del Mundial, informó este domingo a la AFP una fuente cercana al caso.

Trump efectuó la llamada a Infantino, con el que mantiene una relación cercana, el miércoles en la misma jornada en que Balogun fue expulsado en los dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, detalló la fuente bajo condición de anonimato.

Este domingo, en una sorprendente decisión, la FIFA anunció que suspende la aplicación del partido de sanción a Balogun y le permite jugar los octavos de final del lunes ante Bélgica.



