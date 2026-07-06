Trump confirma haber pedido a la FIFA que reconsiderara la tarjeta roja de Balogun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se reconsiderara la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pudiera jugar el partido contra Bélgica en el Mundial.

"Pedí que se reconsiderara porque no pensaba que hubiera sido falta", declaró Trump durante un acto en la Casa Blanca. Afirmó que las normas sobre la tarjeta roja eran "injustas" y calificó de "muy sospechoso" el pasado del árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun después de que éste pisara el tobillo de un jugador rival en el partido contra Bosnia-Herzegovina.

Para estupefacción general del planeta fútbol, la FIFA anunció el domingo que el atacante Folarin Balogun, expulsado en dieciseisavos de final por haber pisado el tobillo derecho del defensor bosnio Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón (decisión reafirmada tras uso del VAR), finalmente podrá jugar contra Bélgica el lunes en Seattle.





