FIFA prepara un Mundial potenciado por la IA

La FIFA recreará los partidos del Mundial en 3D de forma simultánea a su desarrollo sobre el césped para mejorar la toma de decisiones arbitrales, añadiendo claridad en casos de fueras de juego, con asistentes técnicos de inteligencia artificial, o cuando existan dudas sobre si el balón ha salido por completo del terreno. Un balón que contará con tecnología inteligente. Son algunas de las mejoras técnicas que incorporará el organismo en este campeonato, que ya de por sí viene con novedades.

El Mundial 2026 servirá como escaparate para la nueva generación de tecnologías que la FIFA incorporará en el fútbol. "Estamos garantizando que la innovación beneficie a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo", anticipó el lunes Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo, que se celebrará entre México, Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

Simulación en 3D del partido en tiempo real

El sistema avisará a los árbitros de fuera de juego cuando el delantero esté claramente adelantado al defensa. Esta distancia, indicó el director de Innovación de la FIFA, Johannes Holzmülle, durante un encuentro virtual con la prensa ayer martes (02.06.2026), tendrá que superar los diez centímetros entre el atacante y el último defensor para que llegue la alerta.

"Hemos estado probando esta tecnología durante los últimos tres años en torneos de la FIFA. Comenzamos con 50 centímetros, ahora hemos bajado a 10 centímetros", indicó el experto, antes de agregar que "la señal va directamente al árbitro y a los árbitros asistentes para que puedan marcarlo". En caso de tratarse de un fuera de juego más ajustado, las imágenes pasarán por la sala del VAR como hasta ahora.

Para que esto sea posible, la FIFA creará un 'gemelo digital' en tiempo real del encuentro con la ayuda de 16 cámaras dispuestas en todos los estadios que capturarán 29 puntos de datos 50 veces por segundo por jugador. Además, un chip ubicado en el interior del balón registrará su movimiento 500 veces por segundo. Esto generará repeticiones tridimensionales donde los avatares serán idénticos a los jugadores reales.

Los 1.248 futbolistas convocados para la competición serán escaneados antes del inicio del Mundial. Con esos datos, la FIFA creará modelos digitales con "dimensiones exactas a nivel milimétrico" y recreará digitalmente partidos completos, explicó Arthur Hu, vicepresidente sénior de Lenovo, socio tecnológico oficial del organismo.

Fuera de juego posicional y fueras de banda

El partido virtual también brindará mayor claridad durante los fueras de juego posicionales, al permitir mostrar cuál era la línea de visión del portero durante un tiro a puerta, y si el delantero adelantado afectó a la jugada.

Otro escenario que no volverá a producirse será el ocurrido en el pasado Mundial durante el partido de la fase de grupos entre Japón y España, cuando el conjunto nipón se adelantó en una jugada polémica que no dejó claro si el balón había rebasado por completo la línea de fondo antes de que se produjera el gol. La aplicación alertará cuando el esférico salga por cualquiera de los extremos del campo, como ya sucede con la tecnología de línea de gol. Pese a los avances, "la decisión final sigue siendo del asistente", aclaró Holzmüller.

Uso ampliado de la IA

También se estrenará una renovada "Referee View", la cámara corporal fijada a los árbitros que permite observar el partido desde su perspectiva. La FIFA y Lenovo estrenarán en ella un sistema de estabilización que reduce en 70% el exceso de vibración de las imágenes.

Por último, la FIFA estrenará en el campeonato la plataforma de inteligencia artificial Football AI Pro, que estará disponible para las 48 naciones participantes y "democratizará el uso" de la inteligencia artificial. Permitirá resumir la información que la FIFA enviaba antes a los equipos después de cada partido, con todos los datos del encuentro, incluido el análisis táctico, o las imágenes de cada gol, recreadas en 3D.

Basada en inteligencia artificial generativa, esta plataforma hará las veces de un asistente técnico avanzado que responde preguntas futboleras, elabora informes tácticos, resume partidos y produce análisis estadísticos y visuales para las selecciones participantes. "La inteligencia artificial ya juega un papel fundamental en el análisis y la preparación de partidos. Proveer esta tecnología a todos los equipos y que puedan usarla sin expertos adicionales es lo mínimo que podemos hacer", explicó Holzmüller.