Estos son los 18 goles de Messi en Copas del Mundo

Desde su primer gol con casi 19 años hasta su actuación histórica el lunes contra Austria, a dos días de cumplir 39, repasamos los 18 goles que Lionel Messi ha marcado en la Copa del Mundo (récord del torneo) en los últimos 20 años.



Alemania 2006 (su primer gol)



La Pulga disputó su primer Mundial. Entró al campo a falta de 15 minutos para el final y marcó el definitivo en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Serbia y Montenegro, con tan solo 18 años y 358 días (Pelé marcó su primer gol en 1958 en Suecia con 17 años y 239 días).



El seleccionador José Pekerman lo utilizó poco, lo dejó en el banquillo en la derrota en cuartos de final contra Alemania en la tanda de penaltis. Pero su talento era innegable. "Veo muchas similitudes. Messi ocupará mi lugar en el fútbol", predijo Diego Maradona.



Sudáfrica 2010 (cero goles)



En un equipo dirigido por Diego Maradona, Messi, quien ganó el primero de sus ocho Balones de Oro en 2009, era una de las estrellas esperadas del primer Mundial celebrado en África. El resultado: cero goles y una aplastante derrota en cuartos de final contra Alemania (4-0).



"Messi demostró su gran calidad, pero para que su contribución individual sea aún mayor, necesita poder jugar dentro de un marco colectivo", analizó el seleccionador español Vicente del Bosque, quien llevó a La Roja a su primer título mundial ese año.



Brasil 2014 (cuatro goles)



Cuatro años después, Argentina se enfrentó nuevamente a Alemania, esta vez en la final. Pero fue Alemania quien se impuso una vez más, ganando 1-0 en la prórroga en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Messi marcó cuatro goles en el torneo, todos en la fase de grupos (contra Bosnia y Herzegovina e Irán, seguidos de un doblete contra Nigeria), pero su rendimiento fue disminuyendo gradualmente en las rondas eliminatorias.



Aun así, fue nombrado mejor jugador del Mundial de 2014.



Mundial de Rusia 2018 (un gol)



A sus 31 años, Messi estaba decidido a llegar hasta el final y darle a Argentina una tercera estrella, tras las de 1978 y 1986. Pero la aventura terminó en octavos de final, tras un emocionante partido que ganó Francia, a la postre campeona del mundo, por 4-3.



Su único gol del torneo llegó en la fase de grupos contra Nigeria.



Mundial de Qatar 2022 (siete goles)



A sus 35 años, con una misión, Messi ofreció su mejor actuación en un Mundial hasta la fecha y finalmente le dio a Argentina el título.



Un penalti contra Arabia Saudí (en una sorprendente derrota por 2-1), un gol contra México, otro frente Australia en octavos de final, un tanto a Países Bajos en cuartos de final, de nuevo un gol contra Croacia en semifinales y, sobre todo, dos en la final contra Francia (con victoria para Argentina 4-2 en penaltis).



"Después de tanto esfuerzo en mi carrera, esto me está pasando casi al final", declaró.



Norteamérica 2026 (cinco goles hasta el momento)



Con triplete contra Argelia (minutos 17, 60 y 76) en el partido inaugural de los vigentes campeones del mundo, seguido de un doblete contra Austria (minutos 38 y 90+5), Messi igualó y luego superó al alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord de más goles en Mundiales desde 2014.



Con casi 39 años (los cumplirá el miércoles), el astro argentino, ganador de ocho Balones de Oro, suma ya 18 goles y anda en racha.



En esta fase de la competición, es el único goleador de Argentina, que se clasificó para dieciseisavos de final incluso antes de su último partido de la fase de grupos el 28 de junio contra Jordania.