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Messi dice que sintió "bronca" por el penal errado y que el camino al título "es largo"
El rey del Mundial: Messi se adueña del récord de máximo goleador
Messi siendo Messi: El goleador histórico de los Mundiales guía a Argentina a la siguiente ronda
Estos son los 18 goles de Messi en Copas del Mundo
Desde su primer tanto con casi 19 años hasta su actuación histórica este lunes contra Austria.
Desde su primer gol con casi 19 años hasta su actuación histórica el lunes contra Austria, a dos días de cumplir 39, repasamos los 18 goles que Lionel Messi ha marcado en la Copa del Mundo (récord del torneo) en los últimos 20 años.
Alemania 2006 (su primer gol)
La Pulga disputó su primer Mundial. Entró al campo a falta de 15 minutos para el final y marcó el definitivo en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Serbia y Montenegro, con tan solo 18 años y 358 días (Pelé marcó su primer gol en 1958 en Suecia con 17 años y 239 días).
El seleccionador José Pekerman lo utilizó poco, lo dejó en el banquillo en la derrota en cuartos de final contra Alemania en la tanda de penaltis. Pero su talento era innegable. "Veo muchas similitudes. Messi ocupará mi lugar en el fútbol", predijo Diego Maradona.
Sudáfrica 2010 (cero goles)
En un equipo dirigido por Diego Maradona, Messi, quien ganó el primero de sus ocho Balones de Oro en 2009, era una de las estrellas esperadas del primer Mundial celebrado en África. El resultado: cero goles y una aplastante derrota en cuartos de final contra Alemania (4-0).
"Messi demostró su gran calidad, pero para que su contribución individual sea aún mayor, necesita poder jugar dentro de un marco colectivo", analizó el seleccionador español Vicente del Bosque, quien llevó a La Roja a su primer título mundial ese año.
Brasil 2014 (cuatro goles)
Cuatro años después, Argentina se enfrentó nuevamente a Alemania, esta vez en la final. Pero fue Alemania quien se impuso una vez más, ganando 1-0 en la prórroga en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Messi marcó cuatro goles en el torneo, todos en la fase de grupos (contra Bosnia y Herzegovina e Irán, seguidos de un doblete contra Nigeria), pero su rendimiento fue disminuyendo gradualmente en las rondas eliminatorias.
Aun así, fue nombrado mejor jugador del Mundial de 2014.
Mundial de Rusia 2018 (un gol)
A sus 31 años, Messi estaba decidido a llegar hasta el final y darle a Argentina una tercera estrella, tras las de 1978 y 1986. Pero la aventura terminó en octavos de final, tras un emocionante partido que ganó Francia, a la postre campeona del mundo, por 4-3.
Su único gol del torneo llegó en la fase de grupos contra Nigeria.
Mundial de Qatar 2022 (siete goles)
A sus 35 años, con una misión, Messi ofreció su mejor actuación en un Mundial hasta la fecha y finalmente le dio a Argentina el título.
Un penalti contra Arabia Saudí (en una sorprendente derrota por 2-1), un gol contra México, otro frente Australia en octavos de final, un tanto a Países Bajos en cuartos de final, de nuevo un gol contra Croacia en semifinales y, sobre todo, dos en la final contra Francia (con victoria para Argentina 4-2 en penaltis).
"Después de tanto esfuerzo en mi carrera, esto me está pasando casi al final", declaró.
Norteamérica 2026 (cinco goles hasta el momento)
Con triplete contra Argelia (minutos 17, 60 y 76) en el partido inaugural de los vigentes campeones del mundo, seguido de un doblete contra Austria (minutos 38 y 90+5), Messi igualó y luego superó al alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord de más goles en Mundiales desde 2014.
Con casi 39 años (los cumplirá el miércoles), el astro argentino, ganador de ocho Balones de Oro, suma ya 18 goles y anda en racha.
En esta fase de la competición, es el único goleador de Argentina, que se clasificó para dieciseisavos de final incluso antes de su último partido de la fase de grupos el 28 de junio contra Jordania.
Messi dice que sintió "bronca" por el penal errado y que el camino al título "es largo"
Lionel Messi, autor este lunes de un doblete con el que Argentina clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026, confesó su incomodidad por haber fallado un penal en el arranque del triunfo 2-0 ante Austria.
"Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal, porque erré y la pateé muy mal y por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos que eran muy importantes", dijo Messi a la prensa en el estadio de Dallas (Texas).
El rey del Mundial: Messi se adueña del récord de máximo goleador
El goleo del Mundial ya tiene un dueño. Lionel Messi se convirtió este lunes ante Austria en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.
Su triplete ante Argelia lo colocó a un solo pasito del top de goleadores eternos al igualar los 16 tantos del alemán Miroslav Klose, por lo que la mesa estaba servida para que ante los austriacos lograra esa cifra.
Messi siendo Messi: El goleador histórico de los Mundiales guía a Argentina a la siguiente ronda
Lionel Messi es Lionel Messi con todo lo que eso implica en la cancha: tener al socio, al armador, al definidor, al que cuando se pone complicado el partido siempre aparece, de una u otra forma. El 10 siempre inclina la balanza, tal y como sucedió este lunes en el triunfo de Argentina 2-0 ante Austria.
De la mano de un doblete de Messi, la Albiceleste ya está en dieciseisavos de final. Paso perfecto para los actuales campeones del mundo, luego de vencer a Argelia (3-0) y Austria. Aún resta el partido contra Jordania.
Esta selección de Lionel Scaloni es un punto y aparte en este Mundial, con confianza, sumamente ordenada en defensa y con muchos recursos de medio campo hacia el ataque. Ah, y tiene a Messi, el factor más diferenciador en cualquier partido.
Con su primer gol frente a los austriacos, al 38', el capitán se convirtió en el jugador con más goles en Copas del Mundo con 17 y superó al alemán Miroslav Klose (16).