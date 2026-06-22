El rey del Mundial: Messi se adueña del récord de máximo goleador

El goleo del Mundial ya tiene un dueño. Lionel Messi se convirtió este lunes ante Austria en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Su triplete ante Argelia lo colocó a un solo pasito del top de goleadores eternos al igualar los 16 tantos del alemán Miroslav Klose, por lo que la mesa estaba servida para que ante los austriacos lograra esa cifra.

Pero su recompensa no llegó fácil. Al minuto 9, una jugada de falta ante Lautaro Martínez lo colocó a solo once pasos de la gloria, pero su lanzamiento de penal fue a dar a un lado del arco. Tenía que esperar.

Como si se tratara de un reto personal, el gol 17 de Messi en Mundiales llegó al minuto 38’, justo cuando el golpe mental de fallar el penal había metido a Austria en el partido.

Messi ingresó solo al área desde atrás y con su sello de zurda consiguió abrir el marcador y anotar su ansiado gol.

El astro argentino llegó así a 17 goles en seis Copas del Mundo y se convierte en el máximo ariete en la historia.

Eso no fue todo, pues al 90+5', consiguió su doblete con remate cruzado para el 2-0 definitivo y su anotación 18 en los Mundiales.

Sus goles se dividen de la siguiente forma: Uno en Alemania 2006, 4 en Brasil 2014, 1 en Rusia 2018, 7 en Qatar 2022 y, de momento, 5 en Norteamérica 2026. Cabe resaltar que en Sudáfrica 2010 se marchó sin marcar.

Detrás de él ya quedan el alemán Klose con 16, el brasileño Ronaldo con 15 y el francés Kylian Mbappé con 14, quien juega más tarde.

. Los máximos goleadores de la historia de la Copa del Mundo:



. *Lionel Messi (ARG/18 goles en 28 partidos, de la edición de 2006 hasta hoy)



. Miroslav Klose (GER/16 goles en 24 partidos, de 2002 a 2014)



. Ronaldo Nazario(BRA/15 goles en 19 partidos, de 1998 a 2006)



. Gerd Müller (GER/14 goles en 13 partidos, en 1970 y 1974)



. *Kylian Mbappé (FRA/14 goles en 15 partidos, de 2018 hasta hoy)



. Just Fontaine (FRA/13 goles en 6 partidos, en la edición de 1958)



. Pelé (BRA/12 goles en 14 partidos, de 1958 a 1970)



. Jürgen Klinsmann (GER/11 goles en 17 partidos, de 1990 a 1998)



. Sandor Kocsis (HUN/11 goles en 5 partidos, en la edición de 1954)



. Gabriel Batistuta (ARG/10 goles en 12 partidos, de 1994 a 2002) ...



. *Harry Kane (ENG/10 goles en 12 partidos, de 2018 hasta hoy)



...



. *Cristiano Ronaldo (POR/8 goles en 23 partidos, de 2006 hasta hoy)







* Jugadores en activo





