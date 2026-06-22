Messi siendo Messi: El goleador histórico de los Mundiales guía a Argentina a la siguiente ronda

Lionel Messi es Lionel Messi con todo lo que eso implica en la cancha: tener al socio, al armador, al definidor, al que cuando se pone complicado el partido siempre aparece, de una u otra forma. El 10 siempre inclina la balanza, tal y como sucedió este lunes en el triunfo de Argentina 2-0 ante Austria.

De la mano de un doblete de Messi, la Albiceleste ya está en dieciseisavos de final. Paso perfecto para los actuales campeones del mundo, luego de vencer a Argelia (3-0) y Austria. Aún resta el partido contra Jordania.

Esta selección de Lionel Scaloni es un punto y aparte en este Mundial, con confianza, sumamente ordenada en defensa y con muchos recursos de medio campo hacia el ataque. Ah, y tiene a Messi, el factor más diferenciador en cualquier partido.



Con su primer gol frente a los austriacos, al 38', el capitán se convirtió en el jugador con más goles en Copas del Mundo con 17 y superó al alemán Miroslav Klose (16).

Hay que decir que el 10 también falla, al 7' envió un penal al saque de puerta, pero bueno... vamos a ver, es humano.

Eso sí, luego de cobrar mal el penal, el futbolista se repuso con un potente remate de pierna izquierda en el centro del área, algo imposible para el portero Alexander Schlager.

Fue hasta el 90+4', cuando volvió a aparecer la zurda de Lio para colocar el 2-0 definitivo. La jugada comenzó por el sector izquierdo y él mismo la cerró en el centro del área para dibujar una sonrisa a los argentinos.

Con esto sumó 18 goles como el máximo ariete de las Copas del Mundo.

Argentina entrará, de nuevo, este sábado a las 8 p. m. contra Jordania.