Una huerta fortalece la amistad y la calidad de vida en Frailes

Un grupo de adultos mayores encontró en una huerta comunitaria un espacio para mantenerse activo y compartir experiencias. El proyecto funciona en una finca del Centro Agrícola Cantonal de Frailes de Desamparados.

Cada semana los participantes siembran, cuidan y cosechan distintas hortalizas. La iniciativa fortalece la salud y promueve la convivencia (ver video de 'Más que Noticias' adjunto en la portada).

Bolívar Leiva, de 83 años, disfruta cada jornada de trabajo. La agricultura forma parte de su vida desde la niñez y mantiene intacto su entusiasmo por el campo.

Antonio Méndez, de 85 años, destaca que la huerta mejoró su calidad de vida. Juan José Venegas, de 87 años, combina este proyecto con el trabajo que realiza en su propia finca.

La amistad también forma parte de la cosecha. Guido Fallas asegura que el compañerismo fortalece cada encuentro y convierte la actividad en un espacio de bienestar.

El grupo demuestra que trabajar la tierra también permite cultivar salud, amistad y una mejor calidad de vida.